Importante riconoscimento per l'Oasi Palude del Busatello: finanziato da Fondazione Cariverona il progetto di conservazione

«Con profonda soddisfazione e orgoglio comunichiamo il recente successo ottenuto all’interno del "Bando capitale naturale 2023" della Fondazione Cariverona». È quanto si legge in una nota del WWF Veronese che poi spiega: «Il progetto dal titolo "Palude di Ostiglia e Palude del Busatello, un prezioso scrigno di biodiversità: azioni per la tutela e la conservazione di habitat e specie di Interesse Comunitario" è stato selezionato per il finanziamento, ottenendo un contributo di 280.000 euro».

In base a quanto spiegato, il WWF Veronese, con i propri volontari che da anni seguono il Busatello, ha giocato «un ruolo determinante nella stesura e progettazione degli interventi di tutela e conservazione, assieme alla fondamentale ed appassionata collaborazione del Dottore Forestale Giovanni Bombieri». Dal progetto è poi scaturito «il partenariato alla base della partecipazione al Bando che vede il Parco del Mincio di Mantova come ente capofila, assieme ai Comuni di Gazzo Veronese e di Ostiglia, del WWF Veronese ODV e della LIPU ODV».

Solo 13 progetti su numerosi partecipanti al bando beneficeranno di un contributo, rendendo il risultato ancora più significativo: «La capacità di costruire una rete solida e collaborativa tra istituzioni ed associazioni di diverse regioni - spiegano ancora dal WWF Veronese - è stata la chiave per unire territori con l’obiettivo comune di proteggere e salvaguardare ambienti fragili e minacciati, come le zone umide, di cui la Palude del Busatello è un esempio importante.

Da notare che l’Oasi WWF Palude del Busatello è parte dei siti Natura 2000 e rappresenta una Zona Umida di importanza internazionale secondo la Convenzione di Ramsar».

Il finanziamento fornito dalla Cariverona, secondo quanto spiegato dalla sezione veronese del WWF, sarà impiegato «per la salvaguardia e la conservazione degli ecosistemi naturali nell’intera Palude del Busatello, che ricade in territorio veronese e mantovano». In particolare, «il progetto prevede azioni mirate alla conservazione e protezione della biodiversità, con un focus particolare sulle zone di canneto fortemente minacciate dalle presenze di essenze arboree ed arbustive».

Alessandro Bonetti, presidente del Comitato Scientifico della Palude del Busatello, ha spiegato che tra le specie a cui si dedicheranno particolari sforzi vi sono l’Airone rosso, il Tarabuso, il Falco di palude, la Rana di Lataste e la Testuggine palustre europea. Saranno realizzati stagni nel boschetto planiziale, ripristinati habitat adatti a queste specie, costruite isole per la nidificazione dell’avifauna e condotte attività di contrasto e monitoraggio delle specie alloctone. Il progetto, secondo quanto riferito dal WWF, comprenderà anche interventi di ripristino della funzionalità idraulica del fiume Busatello, consolidamento degli argini dei bacini delle due paludi, progettazione di nuove segnaletiche e bacheche didattiche, oltre alla creazione di un sito internet condiviso tra le associazioni e le amministrazioni comunali coinvolte.

«L’ottima collaborazione instaurata tra enti ed associazioni - ha commentato Alessandro Bonetti - dimostra che assieme si possono realizzare grandi progetti! Un sentito ringraziamento viene rivolto alla Fondazione Cariverona, al Parco del Mincio, alle amministrazioni comunali di Gazzo Veronese e Ostiglia, e alla LIPU Mantova per il loro contributo determinante in questa importante iniziativa a favore della biodiversità e della conservazione ambientale. In questa occasione speciale, ci fa piacere ricordare Averardo Amadio, storico presidente per molti anni della nostra associazione, che si era molto battuto per la salvaguardia dell’intera area, ne sarebbe sicuramente felice».