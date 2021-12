Lanciato dal Comune di Verona un nuovo bando per contrastare la solitudine

AAA cercasi iniziative e attività socio culturali da svolgersi nella terza Circoscrizione per contrastare il fenomeno della solitudine. È la terza chiamata del progetto 'S.T.E.P.S - Shared Time Enhances People Solidarity', con il quale l’anno scorso il Comune di Verona, capofila del programma triennale, ha vinto il bando europeo 'Urban innovative actions' e si è aggiudicato 4 milioni di euro.

Il nuovo bando, pubblicato in queste ore e consultabile sul sito del Comune, scade il 9 febbraio. Fino a quella data i soggetti interessati possono presentare domanda per accedere al contributo massimo di 10 mila euro (per un totale di 70 mila euro disponibili), con il quale daranno vita ad attività ed eventi nel territorio della Terza Circoscrizione, valorizzandolo nei suoi spazi di incontro e usando a tale scopo anche giardini e cortili di condomini medio-grandi,al fine di promovere le relazioni di vicinato. Le iniziative e le attività dovranno necessariamente avere carattere pubblico, con prerogativa il coinvolgimento della comunità ed avere ricadute sulla stessa in termini di sollecitazione alle situazioni e ai vissuti di solitudine. Inoltre, dovranno far leva su fattori aggreganti e di “cura” all’isolamento e alla solitudine, cronica o temporanea, come ad esempio la cultura, le arti figurative, la creatività, la musica, la manualità, la trasmissione di conoscenze e saperi pratici o teorici, anche legati al patrimonio materiale e immateriale dei quartieri e che siano di stimolo allo scambio intergenerazionale.

Il bando è aperto al mondo dell'associazionismo ma anche ai singoli cittadini, che possono avvalersi dei partner che, insieme all'Università, già collaborano al progetto S.T.E.P.S.

Questa è la terza chiamata nell'ambito dell'iniziativa europea, dopo i due bandi per la ricerca di immobili, e della loro riqualificazione, e di spazi all'aperto in Terza Circoscrizione da adibire a sedi da utilizzare per l’avvio di attività di supporto alla popolazione, in particolare quella più anziana e sola.

In parallelo, prosegue l'indagine statistica avviata quest'estate allo scopo di ottenere più informazioni possibili sulle abitudini dei veronesi, per migliorarne la qualità della vita e per contrastare, in particolare, la solitudine. Sono circa 1.100 le famiglie campione a cui viene chiesto di rispondere al questionario somministrato da un rilevatore esterno, e che al termine riceveranno alcuni bonus messi a disposizione da aziende che supportano il progetto condividendone le finalità sociali.

Il nuovo bando e le sue finalità sono stati illustrati dall'assessore ai Fondi Ue Francesca Toffali insieme al dirigente delle Politiche Comunitarie Giuseppe Baratta.

«Siamo nel vivo del progetto 'S.T.E.P.S - Shared Time Enhances People Solidarity' – sottolinea l’assessore Toffali – . Questa è la terza call, il terzo bando nell'ambito del progetto circoscritto alla Terza Circoscrizione. Cerchiamo cittadini e associazioni che abbiano voglia di mettersi in gioco con attività e iniziative a favore dell'incontro e della socializzazione. Non è una partecipazione gratuita, è previsto un contributo fino a 10 mila euro in base all'articolazione delle proposte. Stiamo lavorando mettendo in rete più soggetti possibili per avviare attività concrete di supporto al territorio. Ringrazio le famiglie che stanno rispondendo al questionario, la raccolta dati è fondamentale per fotografare il fenomeno della solitudine e le sue molteplici sfaccettature. Un piccolo sacrificio a fronte di un risultato importante, sia nel campo della ricerca scientifica sia per capire quali strumenti e azioni mettere in campo».