Dalla Regione il via libera al primo bando sulle comunità energetiche rinnovabili: «Vogliamo creare una rete virtuosa»

«Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono, insieme a fotovoltaico e idrogeno, i caposaldi delle linee strategiche del nuovo piano energetico regionale che stiamo predisponendo». Lo ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato, annunciando l’approvazione da parte della giunta regionale del bando di finanziamento che sostiene la creazione e lo sviluppo delle nuove Comunità di Energia Rinnovabile, in attuazione degli interventi del PR Veneto FESR 21-27 dedicati alle Comunità energetiche ed alle forme di autoconsumo.

Lo stesso assessore Roberto Marcato ha poi aggiunto: «Sono tasselli fondamentali della transizione energetica del sistema socio economico regionale che vogliamo attuare con l’obiettivo di produrre energia da fonti rinnovabili. In attesa di indicazioni a livello nazionale, abbiamo approvato un primo bando da un milione di euro per garantire il sostegno alla creazione di nuove comunità energetiche». E, ancora, ha precisato l'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia: «Le Comunità energetiche sono uno strumento vitale se vogliamo diventare sempre meno dipendenti dal punto di vista energetico. In attesa del completamento del quadro normativo a livello nazionale, è da anni che stiamo lavorando per definire un modello energetico regionale votato alla progressiva indipendenza, puntando in particolare alle fonti rinnovabili. Questo è solo il primo bando in materia. A partire dall’inizio del prossimo anno, le iniziative saranno numerose a supporto di imprese, enti e cittadini».

Secondo quanto riferito da una nota della Regione Veneto, la finalità del bando che stanzia «1.000.000 di euro», è quella di «sostenere la creazione e lo sviluppo delle nuove Comunità di Energia Rinnovabile, attraverso il finanziamento dell’analisi preliminare e la costituzione di CER». In base a quanto si apprende, l’agevolazione concedibile, nella forma di «contributo a fondo perduto», è pari all'«80% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa nel limite massimo di euro 30.000».

Dalla Regione, in aggiunta, fanno sapere che «non saranno invece ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ammissibili per un importo inferiore ad euro 10.000». La gestione amministrativa del bando è affidata ad AVEPA. Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 10.00 del giorno 1 febbraio 2024 e fino alle ore 17 del giorno 29 febbraio 2024, tramite il sistema informativo regionale “SIU”.

Assessore regionale Marcato sul primo bando in Veneto per le comunità energetiche rinnovabili / video ufficio stampa Regione Venet