Pista da skate ed area verde pubblica nel futuro Parco della cultura urbana

È online il bando per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del Parco della cultura urbana all’interno delle mura magistrali di Verona. Il progetto punta a ridurre le situazioni di degrado sociale, migliorare il contesto sociale e ambientale dell'area pubblica attraverso la sua rifunzionalizzazione e a migliorare il decoro urbano.

Nel Parco della cultura urbana di Verona sorgerà uno skate park aperto a tutti e un’area verde pubblica attrezzata per l'attività fisica. L'intervento di rigenerazione urbana è finanziato con i fondi del Pnrr, circa 770mila euro che il Comune si è aggiudicato per trasformare l'area in Via Galliano, in stato di degrado, in uno spazio dedicato al tempo libero delle famiglie veronesi e agli appassionati, turisti compresi, della disciplina dello skateboard.

La procedura del Pnrr prevede ora che entro il 30 settembre venga sottoscritto il contratto per l'esecuzione dei lavori, in tal modo sarà conservato il contributo europeo.

L’area oggetto dell’intervento è quella compresa tra il parcheggio del Centro Federale di Nuoto "Castagnetti" e l’Associazione Tennis Verona: 8.500 metri quadrati tra Via Galliano e le Piscine Lido. Il progetto prevede la realizzazione della nuova pista da skateboard all’interno della vasca di calcestruzzo cementizio esistente, la sistemazione dei percorsi pedonali interni, l'installazione di nuovi corpi illuminanti, il posizionamento di strutture mobili da destinare a bar e servizi igienici e la riqualificazione dell'area verde. Sarà realizzato anche un nuovo accesso e l’area sarà dotata di illuminazione.