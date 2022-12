Bando Nuovo Sviluppo, Fondazione Cariverona finanzia 4 progetti con 361mila euro

Fondazione Cariverona ha deliberato il sostegno a 15 progetti presentati in risposta alla prima edizione del Bando Nuovo Sviluppo. La fondazione ha tenuto in considerazione la qualità progettuale e li finanzierà con una cifra pari a 1,3 milioni di euro.

Il risultato in termini di partecipazione al bando ha registrato una richiesta complessiva di circa 3 milioni di euro con la presentazione di 36 proposte. I progetti selezionati verranno sostenuti in tutte le cinque aree di operatività della fondazione e vedono l’impegno nella provincia di Verona per 361mila euro a sostegno di 4 progetti.

«Valorizzare le potenzialità inespresse delle nostre comunità locali, coinvolgendo le giovani generazioni: è uno degli ambiziosi obiettivi del Bando Nuovo Sviluppo - ha evidenziato Alessandro Mazzucco, presidente della Fondazione Cariverona - che agisce ora concretamente, investendo nella realizzazione di percorsi innovativi, diretti alla rigenerazione e valorizzazione delle aree interne dei nostri territori».

Il primo dei quattro progetti finanziati nel Veronese vede come ente beneficiario di 81.600 euro il Comune di Cazzano di Tramigna. Le risorse di Fondazione Cariverona serviranno per realizzare "La via dell’iris in Val Tramigna: recupero e rilancio di una coltura per la valorizzazione del territorio". L'obiettivo del progetto è la realizzazione della "Via dell’iris", percorso tematico che partendo dall’Abbazia di Villanova (San Bonifacio) risale la Val Tramigna raggiungendo Campiano e poi prosegue fino alla parte più alta della valle raggiungendo il capitello di Sant’Anna (Tregnago) e terminando a Tregnago.

Il modello che si propone con il progetto è di una fruizione lenta del territorio, peraltro facilitata dalla mancanza di importanti arterie stradali e della presenza di numerose contrade, in cui l'iris possa divenire simbolo territoriale. Il progetto propone infatti anche di valorizzare la coltura dell'iris, che grande importanza ha rivestito in passato in questi luoghi, attraverso la diffusione e la propagazione della specie non solo lungo il percorso della via dell'iris ma anche in varie zone della Val Tramigna.

Fondazione Cariverona riconoscerà poi 90mila euro all'associazione culturale Film Festival della Lessinia per la realizzazione del progetto "Radici e Fronde". Il progetto intende valorizzare la bellezza della Lessinia da un punto di vista naturalistico, culturale e della qualità della vita. Attraverso le attività progettuali, si procederà alla conoscenza ed alla presa di coscienza del valore di questa terra grazie alla quale gli abitanti potranno contribuire, guidati da esperti, a creare strumenti innovativi, partecipati e generativi per promuoverla. Con il progetto si intende informare ed accompagnare gli abitanti delle contrade nello sviluppo di questo settore, con una attenzione anche alle potenzialità che può offrire per l’inclusione lavorativa delle persone fragili che lo abitano.

Un contributo di 90.700 euro sarà devoluto da Fondazione Cariverona a Humanitas per la realizzazione di "Sulle tracce di Dino Coltro alla scoperta della Pianura Veronese". Dino Coltro è una figura caratteristica della Pianura Veronese, scrittore e poeta la cui ricerca ha avuto come oggetto i paesaggi, i mestieri, le antiche tradizioni popolari venete. Attraverso la valorizzazione del suo importante archivio, verrà data una nuova lettura al patrimonio immateriale e naturalistico presso la cava rinaturalizzata di Ronco all’Adige e lungo la Ciclovia Adige sud, le sue golene ed alcune zone interne lungo i corsi d’acqua. La riscoperta del territorio e la promozione dello stesso avverranno offrendo a cittadini e visitatori un percorso fruibile in modo ecosostenibile, accessibile ed adatto a tutti anche studiando percorsi esperienziali specifici sugli aspetti naturali, storici e culturali dei luoghi 0coinvolti.

Infine, il progetto più oneroso è quello della Pro Loco di Ferrara di Monte Baldo (Verona) e s'intitola "BaldOutdoor - Valorizzazione del Monte Baldo come polo prealpino del turismo outdoor". Fondazione Cariverona lo finanzierà con 98.800 euro e il progetto mira a creare un nuovo sviluppo sostenibile nel Baldo a partire dalla valorizzazione delle sue risorse ambientali e culturali attraverso. Obiettivo da raggiungere con la creazione di una piattaforma (reale e digitale) di valorizzazione del territorio e delle attività che ospita, con l'organizzazione di un presidio informativo e di intervento sul territorio e con il coinvolgimento di enti pubblici e privati, residenti, villeggianti e frequentatori abituali per favorire lo sviluppo di iniziative economiche stabili a Ferrara di Monte Baldo, caratterizzate il più possibile da modalità sostenibili ambientalmente e socialmente.