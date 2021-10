Bando per i monopattini a Verona: una società esclusa impugna la chiusura e chiede l'accesso agli atti

Si è da poco chiuso il bando con il quale il Comune di Verona ha assegnato il servizio di micro mobilità elettrica a tre aziende, modificando inoltre il regolamento per l'utilizzo dei monopattini in città, ma una della società escluse ha già annunciato di aver « presentato l'istanza di accesso agli atti relativi al bando di gara per i servizi di sharing della città di Verona».

Si tratta di Helbiz (HLBZ), la quale ha comunicato che «sarà impugnato immediatamente il provvedimento di chiusura della procedura di gara, lamentando la mancanza di chiarezza sulla valutazione delle offerte pervenute. Sarà contestato il provvedimento del Comune di Verona perché, pur a fronte di un punteggio complessivo attribuito ai singoli operatori, non vi è un'indicazione analitica delle motivazioni alla base del punteggio riconosciuto in ciascun ambito di valutazione».

La società inoltre aggiunge che «sarà chiesta anche la sospensione cautelare della procedura segnalando che l'avvio immediato del servizio pregiudicherebbe la posizione di mercato degli operatori che hanno partecipato al bando.

La decisione assunta è coerente con il costante impegno di Helbiz per contribuire alla creazione di un contesto di mercato chiaro e trasparente, a beneficio di tutti gli utenti dei servizi di mobilità».

«Si auspica - conclude la nota diffusa da Helbiz - la massima apertura da parte delle Amministrazioni coinvolte affinché, attraverso un confronto leale, possa essere individuato il miglior percorso per avere una reale selezione dei servizi di sharing sul territorio all’insegna della sicurezza, dell’innovazione e della tutela degli spazi comuni».