Idee per i giovani promosse dai giovani: a Verona è stato pubblicato per la prima volta il bando "In_Onda"

Dal Comune di Verona è stato poubblicato un bando rivolto a ragazzi e ragazze che, attraverso un finanziamento fino a 1.500 euro e un supporto gratuito da parte dell'Ufficio Politiche Giovanili nella stesura e nello sviluppo del progetto, vuole dare spazio e valorizzare la creatività delle giovani generazioni per realizzare attività sociali, culturali e sportive sul territorio, con attenzione alla cura dei beni comuni e alla riattivazione degli spazi urbani. C'è tempo per presentare le proposte fino al prossimo 11 dicembre, bando e modalità di partecipazione si trovano sul sito del Comune di Verona.

Possono presentare domanda di contributo le associazioni riconosciute in cui il legale rappresentante e il 60% del direttivo sia under 30 oppure i gruppi e associazioni informali composti da almeno sei giovani tra i 14 e 30 anni. «Una chiamata alla creatività, alla partecipazione, all’espressione e all’attivazione dei giovani - ha spiegato l’assessore alle politiche giovanili Jacopo Buffolo -. A partire dal percorso di ascolto condotto quest'estate abbiamo raccolto la volontà di partecipare ed esprimersi, spesso si propongono attività per i giovani ma senza la capacità di ascoltare».

Lo stesso assessore Buffolo ha poi precisatto: «Con In_Onda vogliamo alzare il volume della voce dei giovani della nostra città. Il bando rappresenta una prima sperimentazione per co-progettare attività di aggregazione e confronto direttamente con ragazzi e ragazze che vivono la città. Gli obiettivi di stimolare la partecipazione giovanile, l'attivazione di spazi e supportare le organizzazioni giovanili rientrano anche nei goals della strategia per la gioventù 2021-2027 dell'unione europea».

Il progetto, secondo quanto riferito da Palazzo Barbieri, punta anche a valorizzare la cura dei luoghi in quanto un punteggio è assegnato proprio in virtù alle proposte che contribuiscono a valorizzare spazi sottoutilizzati, siano essi luoghi pubblici o di proprietà di altri soggetti che ne permettono l'utilizzo. Le attività da realizzare possono spaziare in moltissimi campi, da quelle ricreative, culturali, artistiche, sportive e sociali. "In_Onda" prevede un budget complessivo di 20.000 euro ed è stato presentato in sala Arazzi dall’assessore alle Politiche giovanili Jacopo Buffolo insieme al dirigente Direzione Innovazione, Beni Comuni, Politiche giovanili e Pari opportunità del Comune di Verona Giuseppe Baratta.

Le modalità di partecipazione e i tempi di realizzazione

Le domande dovranno pervenire via mail all'indirizzo politiche.giovanili@comune.verona.it oppure consegnate a mano agli uffici, previo appuntamento, entro le ore 13 dell’11 dicembre 2023. Per informazioni relative al bando e supporto alla compilazione della domanda: tel. 0458077119 – mail: politiche.giovanili@comune.verona.it; oppure anche agli uffici Politiche giovanili lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 9 alle 13 / dalle 15 alle 17.

Le proposte progettuali che risulteranno assegnatarie del contributo dovranno essere realizzate ed essere operative entro il 30 novembre 2024 e le spese dichiarate ammissibili dovranno essere sostenute entro il 31 ottobre 2024. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Verona.