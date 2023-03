Il Lido Campanello a Castelnuovo del Garda cerca gestori per la spiaggia attrezzata durante l'estate

La bella stagione sta arrivando e Castelnuovo del Garda prepara l’accoglienza al lido Campanello, fra i punti più suggestivi del nostro territorio. Scade alle 12 di martedì 18 aprile il termine di presentazione dell’offerta per la concessione della spiaggia del lido, destinata a zona attrezzata per ombrelloni, lettini, gioco delle bocce e giochi per bambini. Possono partecipare al bando associazioni, ditte individuali, società di persone e società di capitali.

«Lido Campanello - spiega una nota del Comune - offre un bel tratto di spiaggia di quasi 1.800 metri quadrati, ma solo una parte (870 metri quadrati circa) sarà soggetta al pagamento del canone. L’area verrà consegnata priva di arredi e attrezzature, che dovranno essere forniti e installati dal concessionario e rimossi al termine dell’assegnazione. L’allestimento dovrà poter garantire alle persone diversamente abili l’accesso alla spiaggia e l’ingresso in acqua».

In base a quanto riferito dal Castelnuovo del Garda, «la durata della concessione è stabilita in sei anni, a partire dalla data di rilascio dell’assegnazione, ed è limitata al periodo della stagione turistica, orientativamente da metà aprile a metà ottobre». La seduta di gara, aperta al pubblico, è stata fissata per le ore 9 di venerdì 21 aprile al terzo piano del municipio.

«Il nostro obiettivo è garantire un’offerta adeguata sulla nostra spiaggia – spiega il sindaco Giovanni dal Cero –. Castelnuovo del Garda registra un importante flusso di visitatori in continua crescita. Come amministrazione comunale desideriamo creare le condizioni per far vivere appieno l’esperienza del lago a cittadini e turisti». Il bando è consultabile dall’home page del sito internet del Comune (www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it). Per informazioni contattare l’Ufficio Demanio allo 045 6459952.