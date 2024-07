Arriva il bando per la gestione degli spazi di Palazzo Bocca Trezza

Mentre procede a pieno ritmo il recupero di Palazzo Bocca Trezza, a Veronetta, parte un nuovo modo di progettare l'utilizzo dei suoi spazi. Il percorso scelto è quello della co-programmazione e co-progettazione per sperimentare nuove forme di partecipazione e collaborazione tra l'amministrazione pubblica, gli enti del terzo settore ed altre realtà del territorio.

Non sarà dunque il Comune di Verona, da solo, a decidere le destinazioni di Palazzo Bacco Trezza e i relativi servizi e attività. La decisione sarà frutto della partecipazione di enti, associazioni, cittadini e cittadine che con le loro idee e proposte contribuiranno a definire le progettualità migliori, nell’ottica di spazi condivisi per attività culturali, ricreative e di aggregazione sociale.

Nei prossimi giorni, come stabilito dalla giunta comunale ieri, 2 luglio, verrà pubblicato l'avviso pubblico per la partecipazione alla fase di co-programmazione per la gestione del palazzo attraverso l'individuazione del soggetto gestore (o dei soggetti gestori) dell'immobile. Il bando è rivolto agli enti del terzo settore e gli altri portatori di interesse sia no proft che profit.

L’avviso segue il processo di partecipazione avviato nei mesi scorsi dal Comune che ha visto una prima fase di ascolto del territorio attraverso l’iniziativa delle visite organizzate al cantiere aperto di Bocca Trezza. Un’occasione per conoscere da vicino i luoghi del palazzo e condividere idee e proposte sul loro futuro utilizzo. Visite a cui hanno partecipato enti del terzo settore, associazioni, gruppi informali e cittadini e cittadine attivi. L'iniziativa ha permesso di delineare un primo quadro dei bisogni e dei desideri della comunità, nonché delle potenziali funzioni e caratteristiche degli spazi e delle attività da svolgersi nel palazzo.

«È stato un grande lavoro da parte degli uffici e mi fa piacere sottolineare che non ci precedenti di un certo spessore a livello nazionale - ha commentato l'assessore al terzo settore Italo Sandrini - È stato un percorso innovativo che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e che sarà sicuramente i propri frutti».