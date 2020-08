Linea ferroviaria Verona-Fortezza, pubblicato bando per tratto di 22 km

Un passo avanti per la realizzazione della linea ferroviaria Verona-Fortezza. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione del tratto di linea che collega Fortezza a Ponte Gardena. Un tratto di circa 22 chilometri e mezzo. Il tracciato si sviluppa in due gallerie a doppia canna, una a Scaleres e l'altra a Gardena, lunghe rispettivamente 15,4 e 6,3 chilometri e collegate da un ponte sul fiume Isarco. Il valore delle opere, comprensivo della progettazione esecutiva, è di oltre 1,15 miliardi di euro, mentre l'investimento complessivo è pari a 1,52 miliardi di euro.

La nuova linea Fortezza-Ponte Gardena rappresenta la naturale prosecuzione della Galleria di base del Brennero, ai fini del complessivo potenziamento dell'asse Verona-Monaco all'interno del corridoio ferroviario europeo Scandinavia-Mediterraneo. L'attivazione della tratta sarà contestuale all'apertura del tunnel di base del Brennero.

Il progetto è stato successivamente implementato grazie al coinvolgimento del territorio, portando alla sottoscrizione di protocolli d'intesa per la cantierizzazione degli interventi con la Provincia Autonoma di Bolzano e con ciascuno degli otto comuni interessati dall'opera (Fortezza, Velturno, Bressanone, Varna, Chiusa, Laion, Ponte Gardena e Funes).