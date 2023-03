Assegnati al Rifugio Chierego 42mila euro, ma le feste non c'entrano

Non vuole entrare nella controversia che ha riguardato il Rifugio Chierego in questi giorni. L'agenzia di sviluppo Gal Baldo-Lessinia ha confermato l'assegnazione di un contributo alla struttura che si trova a oltre 1.900 metri sul Monte Baldo, ma ha precisato che il bando legato alla sovvenzione non ha niente a che vedere con le feste che hanno scatenato le proteste di associazioni ambientaliste e partiti politici.

Il Gal Baldo-Lessinia non vuole correre il rischio di vedersi strumentalizzare un finanziamento che migliorerà i servizi del Rifugio Chierego. La struttura, infatti, è finita al centro del dibattito pubblico per alcuni eventi con musica da discoteca che hanno attirato tantissimi giovani sul Baldo. Ma hanno attirato anche il dissenso di ambientalisti e alpinisti veronesi. Su questo genere di feste si è creata una spaccatura, tra chi le giudica inadatte o addirittura dannose per il contesto montano e chi invece le ritiene una buona occasione per far scoprire le bellezze del Baldo ai più giovani.

Tutto questo però non riguarda il bando pubblicato ben prima delle polemiche ed arrivato recentemente all'aggiudicazione. Grazie a questo bando, finanziato da Avepa e promosso dal Gal Baldo-Lessinia, il Rifugio Chierego otterrà oltre 42mila euro per coprire circa metà dei costi per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole.

«Siamo a fianco di tutti gli imprenditori e di tutte le imprenditrici che con coraggio e determinazione propongono nuove progettualità sul territorio, in particolare su quello montano - ha precisato con una nota il Gal Baldo-Lessinia - Progettualità in grado di generare valore aggiunto per l’ambiente, per l’economia locale, per le persone, purché si rimanga in un contesto di autentica e sana valorizzazione territoriale e non si scada in azioni di strumentalizzazione per fini che non rientrano negli scopi e nella mission dell’ente».

L'agenzia di sviluppo veronese ha spiegato che il bando in questione ha concluso il suo iter amministrativo e procedurale a cavallo tra il 2022 e il 2023. E che i fondi richiesti tramite bando vengono assegnati tramite una graduatoria approvata dalla commissione congiunta tra Gal Baldo-Lessinia e Avepa secondo criteri esclusivamente oggettivi e non di merito.

«Gal Baldo-Lessinia - conclude l'ente presieduto da Ermanno Anselmi - fornisce supporto, chiarimenti e assistenza a tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne fanno richiesta. E per il Programma di Sviluppo Locale 2014-2022 sono state oltre 110 le richieste fornite all’utenza. L’ente ha finanziato con l’attuale programmazione 262 progetti per un valore economico distribuito sul territorio al 31 dicembre 2022 pari a 10.958.560 euro. Nel 2023 è iniziata formalmente la nuova Programmazione 2023-2027 e il Gal Baldo-Lessinia si sta già muovendo con incontri informativi sul territorio ed altre azioni specifiche per essere sempre a fianco degli enti e delle imprese, accompagnandole verso nuove opportunità di crescita e di sviluppo».