Maxi-bando per l'assunzione di infermieri, ma nessuno per l'Ulss 9 Scaligera

Il primo bando scadrà domani, 11 gennaio, e il secondo la settimana successiva, il 18 gennaio. Entrambi i bandi sono di Azienda Zero e servono ad assumere personale. Con il primo, la Regione intende far lavorare nella sanità veneta 439 infermieri; mentre il secondo è per l'assunzione di 48 dirigenti medici di ginecologia ed ostetricia. Due maxi-bandi, presentati come un poderoso rinforzo per gli organici della sanità regionale. Ma non per gli organici dell'Ulss 9 Scaligera. Nessuno dei 48 dirigenti medici di ginecologia e ostetricia verrà assegnato alle strutture sanitarie scaligere, mentre tra i 439 infermieri ce ne sono solo 20 previsti per l'Aoui di Verona. Nessun infermiere e nessun dirigente medico per gli ospedali veronese dell'Ulss.

«I vertici dell'Ulss 9 Scaligera ritengono di avere già tutto il personale infermieristico necessario. Una posizione sorprendente se si considera l’enorme domanda di assistenza non solo odierna ma anche e soprattutto in prospettiva», è stato il commento della consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon, la quale ha anche ridimensionato la portata regionale del bando sugli infermieri: «Si tratta - ha detto - di una misura appena in grado di scalfire la grave e profonda carenza di personale sanitario nella nostra regione».

E sull'assenza dell'Ulss anche nel bando che offre posti per da primario di ginecologia e ostetricia, Bigon ha ricordato: «La ragione per cui non è stato ancora aperto il reparto di procreazione assistita all'ospedale di Villafranca risiede proprio in un'asserita mancanza di infermieri e ginecologi. Ma si potrebbero fare tanti altri esempi per tanti altri reparti anche in altri ospedali veronesi. Reparti sospesi che vanno riaperti, riattivati, in applicazione delle schede ospedaliere».

«La figura dell’infermiere, inoltre, è la chiave di volta della riforma della sanità territoriale che sta per essere attuata attraverso l’istituzione delle nuove case della comunità e i nuovi servizi domiciliari che dovranno accompagnare in particolare le persone che soffrono di malattie croniche o in condizione di multimorbilità, situazioni che coinvolgono soprattutto gli anziani - ha concluso la consigliera veronese - Lo stesso vale per i medici. Nel 2023 sono stati fatti bandi per un fabbisogno di 89 medici. Sono stati presi in considerazione i reparti da attivare?».