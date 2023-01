Servizio civile, aperto il bando del Comune di Verona per 26 posti disponibili: c'è tempo fino al 10 febbraio per candidarsi

Come può un giovane contribuire a migliorare la vita della comunità e nello stesso tempo arricchire il proprio bagaglio di esperienze formative che serviranno ad affrontare la vita professionale e non? Partecipando al Servizio Civile. Anche il Comune di Verona aderisce al bando di selezione per il Servizio Civile Universale pubblicato il 15 dicembre 2022 ospitando, all'interno dei progetti di Anci Veneto, 26 giovani volontari che saranno coinvolti in quattro programmi: "I giovani sono il presente", "Non solo scuola: volontari per un sistema educativo diffuso", "La ricchezza della comunità: volontari per la valorizzazione culturale" e "Biblioteca: cultura a portata di tutti".

«Da maggio avremo dei giovani che ci aiuteranno a rendere l’amministrazione un po’ più innovativa grazie a questa esperienza che anch’io ho avuto l’onere e l’onore di fare - spiega l’assessore alle Politiche giovanili Jacopo Buffolo -. Un percorso che potrà intraprendere uno studente universitario o chi opta per un anno sabbatico tra la scuola e l’università o tra l’università e il mondo del lavoro, che avrà l’opportunità di accrescere le proprie competenze, le relazioni, la possibilità di mettersi alla prova ma anche sviluppare capacità trasversali oltre che una visione di cittadinanza attiva. Importante sarà la campagna di comunicazione che partirà a breve, con i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato negli anni scorsi che ci racconteranno la loro esperienza».

Dalla Biblioteca Civica ai Musei, dalle Politiche Giovanili al Centro di Riuso e al Centro Interculturale delle Donne Casa di Ramia. I giovani potranno fare un’esperienza formativa umana di solidarietà e di servizio alla comunità che contribuisce alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani volontari. Il Servizio Civile, che inizierà a maggio, avrà una durata di 12 mesi, con un impegno non inferiore alle 25 ore settimanali, a fronte di un assegno mensile di 444,30 euro. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i cittadini italiani, i cittadini UE o extra UE regolarmente soggiornanti in Italia tra i 18 e i 28 anni compiuti. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 14.

Nel bando Anci si ricercano 2.548 volontari, di cui 127 volontari con disabilità, da impiegare in 708 Enti locali. In totale, saranno 71.550 operatori volontari impiegati in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all'estero. Il bando, con tutte le informazioni utili alla presentazione della domanda, e i dettagli dei vari progetti è disponibile sul sito: www.politichegiovanili.comune.verona.it.

I progetti attivati a Verona

I giovani sono il presente - Si svolgerà nella sede del servizio Politiche Giovanili del Comune di Verona che organizza eventi e progetti di promozione culturale e di cittadinanza attiva, iniziative formative, sostegno allo studio, progettualità di prevenzione, scambi scolastici internazionali, rivolti al target giovanile.

Non solo scuola: volontari per un sistema educativo diffuso - Si svolgerà all'Ufficio Turismo in piazza Bra, al Centro di Riuso Creativo in piazza Arsenale e al Centro Interculturale delle Donne Casa di Ramia in via Nicola Mazza.

La ricchezza della comunità: volontari per la valorizzazione culturale - Cinque le strutture coinvolte: il Museo di Castelvecchio, l'Ufficio Didattica Musei in Cortile Mercato Vecchio, la GAM Galleria d'Arte Moderna, il Museo di Storia Naturale in Lungadige Porta Vittoria e il Centro Audiovisivi in via Cappello.

Biblioteca: cultura a portata di tutti - Si terrà alla Biblioteca Civica in via Cappello.

Il Servizio Civile è nato nel 1972 come diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare, come alternativa alla leva e in quanto tale obbligatorio. Con la Legge n. 64 del 6 marzo 2001 è stato istituito il Servizio Civile Nazionale su base volontaria, con apertura anche alle donne. Nel 2017 è diventato universale, nell’intento di renderlo un’esperienza aperta a tutti i giovani che desiderano viverla.