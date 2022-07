Alloggi per studenti dell'università di Verona, Esu riserva posti a genitori single

Due alloggi per studentesse e studenti dell'università di Verona saranno destinati a genitori single. E l'offertà potrebbe raddoppiare se le domande superassero la disponibilità.

Esu Verona ha pubblicato il bando per l'assegnazione di 438 posti distribuiti nelle otto strutture che gestisce nella città scaligera. L'ente, presieduto da Claudio Valente, nel delineare il concorso secondo le linee guida regionali, ha voluto inserire un criterio che, per Verona, rappresenta una novità: gli iscritti all'ateneo, padri o madri single e fuori sede con i figli al seguito, avranno posti a loro dedicati e alloggi allestiti ad hoc.

Gli altri criteri generali di selezione restano sempre quelli che guidano le scelte di Esu: merito e condizione economica dei richiedenti. Confermati, inoltre, 28 posti letto in stanze attrezzate per studentesse e studenti con disabilità.

Le domande per l’attribuzione degli alloggi vanno presentate esclusivamente attraverso lo sportello unico online entro le 12 del 2 settembre. Dal 15 settembre, invece, sono previsti la consegna delle chiavi e l’ingresso di ragazze e ragazzi nelle residenze.

«I figli, in una società davvero civile, devono rappresentare una risorsa e non un impedimento - ha sottolineato Claudio Valente - Abbiamo voluto perciò riservare questi posti, e siamo pronti ad aumentarli, per garantire anche a giovani genitori single il diritto allo studio. Questo è il primo anno in assoluto e, in base alle necessità di chi farà richiesta, allestiremo gli spazi affinché risultino il più accoglienti possibile anche per i bambini. In passato non abbiamo ricevuto domande simili, probabilmente perché le studentesse e gli studenti sapevano che non c’era questa possibilità. Cominciamo in forma sperimentale, nella certezza che con il tempo, la comunicazione e il passaparola, chi avrà necessità saprà che a Verona c’è questa nuova opportunità».

«Questa estate si sta rivelando parecchio impegnativa per Esu - ha aggiunto il direttore Giorgio Gugole - Grazie alla disponibilità dei nostri uffici, spesso operativi ben oltre il normale orario di lavoro, stiamo garantendo il massimo supporto agli studenti che intendono presentare domanda e, al contempo, stiamo seguendo diversi bandi del Pnrr legati alla residenzialità universitaria e all’innovazione digitale con l’intento di incrementare il numero dei posti letto disponibili, ma anche la qualità dei servizi offerti».