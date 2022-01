Bandiere a mezz'asta anche a Verona nel giorno dei funerali di Stato per David Sassoli

In occasione delle esequie di Stato per la morte del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, venerdì 14 gennaio nel Municipio di Verona, così come in tutti gli edifici pubblici, le bandiere nazionale ed europea saranno a mezz’asta in segno di lutto.

David Sassoli, giornalista, politico e conduttore televisivo, è stato eletto per tre mandati consecutivi al Parlamento europeo, di cui è stato presidente dal 2019 fino a giorno della sua morte, avvenuta l'11 gennaio scorso ad Aviano.

I funerali di Stato si svolgeranno domani nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Piazza della Repubblica a Roma. Alle esequie parteciperanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i presidenti della Commissione e del Consiglio Eu, Ursula von der Leyen e Charles Michel.