Appello del Banco Alimentare: «Servono più donazioni e volontari»

Non una cena istituzionale, ma un incontro tra i tanti amici che in modi diversi sostengono il Banco Alimentare tutto l'anno. Erano più di 260 i presenti giovedì scorso, 30 maggio, alla serata dedicata al Banco Alimentare del Veneto. Un appuntamento organizzato nella sede di Via Torricelli 18, a Verona, e che è stata possibile grazie alle donazioni.

«È stata un'altra serata magica, in cui tanti amici, imprenditori e professionisti hanno deciso di partecipare, contribuendo a sostenere la nostra attività - ha commentato la presidente del Banco Alimentare del Veneto Adele Biondani - È anche una grande opportunità per noi per lanciare due appelli fondamentali. Il primo appello è che abbiamo bisogno di incontrare aziende alimentari per presentare il nostro lavoro e per poter recuperare il cibo che in questo periodo stiamo ricevendo in quantità minore. Il secondo appello è che stiamo cercando nuovi volontari, che possano affiancarsi ai nostri fantastici 214 volontari e aiutarci a lavorare ancora di più nella nostra attività quotidiana. Per questo motivo, abbiamo introdotto un turno serale, rivolto anche a coloro che lavorano durante il giorno e che vogliono coinvolgersi nella nostra attività. A partire dall’11 giugno, ogni martedì sera, dalle 18:00 alle 21:30, ci sarà un turno aperto a tutti i volontari disponibili».

Il Banco Alimentare, dunque, chiede ancora aiuto con le donazioni di cibo o di tempo da dedicare a chi si trova in difficoltà. Le richieste di aiuto, infatti, non calano, come ha spiegato nell'apertura della serata il presidente di Fondazione Banco Alimentare Giovanni Bruno: «La situazione italiana è stata fotografata dall'Istat non più tardi di quindici giorni fa. Non è una situazione migliorata rispetto all’anno scorso, anzi è in peggioramento costante ormai da dieci anni. Tra il 2022 e il 2023 le famiglie italiane in povertà assoluta si attestano all’8,5% del totale delle famiglie residenti (pari a oltre 2.234.000 famiglie; erano l’8,3% nel 2022), corrispondenti a circa 5.752.000 individui (il 9,8% della popolazione italiana). Il Banco Alimentare ha visto crescere le richieste da parte delle strutture caritative, che a loro volta ricevono maggiori richieste da singole persone in difficoltà. Si fa il possibile, ma purtroppo in questa contingenza così difficile si è aggiunta una nuova difficoltà: difficoltà di tipo amministrativo e burocratico che hanno rallentato, in questi mesi, l’erogazione dei fondi nazionali e dei fondi europei. Questo ha comportato una diminuzione del cibo disponibile per la distribuzione, e questa è la situazione attuale. Per noi è importante continuare a fare al meglio il nostro lavoro, che consiste nel recupero delle eccedenze alimentari e nell’invito alla donazione di alimenti, soprattutto da parte delle aziende, affinché non vengano destinati ad altri usi».

Nonostante le difficoltà generali, il clima della serata è stato positivo e gli oltre 260 invitati hanno partecipato con l'entusiasmo di chi crede nella missione del Banco Alimentare. «Non ci donano solo risorse ma la loro vicinanza a questa nostra grande impresa - ha concluso Tiziana Recchia, vicepresidente di Banco Alimentare Veneto - Mi auguro che tutti siano tornati a casa con la serenità di aver contribuito a qualcosa di importante».