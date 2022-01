Attivata a Verona la Banca del Tempo Sociale per ragazzi con autismo e disabilità

L'azienda veronese Citres ha deciso di sostenere e supportare la Banca del Tempo Sociale. Un progetto che ha lo scopo di offrire a ragazzi con autismo e disabilità occasioni di inclusione e agli studenti delle scuole superiori la possibilità di entrare in relazione con il mondo del sociale. Un'esperienza formativa per avvicinare i giovani al mondo della solidarietà, diventando parte integrante di un percorso di crescita comune.

Banca del Tempo Sociale è ideato da Bambini delle Fate, impresa sociale fondata da Franco e Andrea Antonello, padre e figlio, che dal 2005 si occupano di assicurare sostegno economico e creare percorsi di inclusione a beneficio di ragazzi affetti da autismo e altre disabilità. Grazie al supporto di Continuando a Crescere Onlus e di aziende come Citres, il progetto già attivo in 13 città italiane è ora presente anche a Verona e permetterà a 10 ragazzi con disabilità di stringere amicizia con 30 studenti del Liceo Montanari.

Tutti i partecipanti riceveranno buoni mensili da utilizzare in librerie o in negozi di articoli sportivi e i più meritevoli avranno accesso ad una borsa di studio.