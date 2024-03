Ferie e permessi per colleghi in difficoltà, Agsm-Aim crea banca delle ore solidali

Agsm-Aim ha creato la banca delle ore solidali per collaboratori e collaboratrici. Dal primo aprile, il personale del gruppo potrà ricorrere alle ore solidali per donare volontariamente e gratuitamente ore di ferie e permessi alle colleghe e ai colleghi che hanno la necessità di assentarsi dal lavoro per assistere figli minori o familiari entro il primo grado di parentela che, per particolari e gravi condizioni di salute, necessitano di cure continue e costanti. E ogni otto ore donate dai dipendenti, Agsm-Aim ne riconoscerà tre aggiuntive.

«Dimostriamo ancora una volta la nostra attenzione per il benessere del personale, promuovendo la solidarietà e l'aiuto reciproco all'interno dell'azienda - hanno commentano i vertici del gruppo - Grazie a questa iniziativa, i collaboratori e le collaboratrici saranno concretamente supportati dai propri colleghi e dalla società anche nei momenti di difficoltà. L’iniziativa, inoltre, contribuisce ad aumentare il clima di cooperazione e sostegno all’interno del gruppo, migliorando il benessere e la soddisfazione in primis di chi ci lavora ogni giorno».