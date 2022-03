Recuperati in Moldavia, sono in arrivo a Verona i 4 bambini ucraini malati di tumore

Dovrebbero arrivare in Villa Fantelli, Casa ABEO, tra le 14.30 le 15, i quattro bambini ucraini oncologici, provenienti dalla città di Kharkiv, accompagnati dalle loro mamme e da altri familiari.

La squadra umanitaria era partita intorno alle ore 15 di lunedì 7 marzo proprio da Casa ABEO, per recuperare i bimbi, accompagnati dalle loro mamme e da altri familiari, in Moldavia.

Il convoglio umanitario ha attraversato vari stati, Serbia, Ungheria, Romania, incontrando bufere di neve, temperature glaciali, raffiche di vento senza sosta e strade impervie, ma riusciendo infine a recuperare i piccoli e i loro familiari.

Dopo essere stati fermi due ore al confine tra la Romania e la Bulgaria, a causa dei controlli e delle lunghe code di persone che stanno cercando rifugio dalla guerra, alle ore 11 la squadra ha passato la frontiera italiana scortata dalla Polizia Stradale e ora punta Villa Fantelli, dove verrà accolta dal sindaco di Verona Federico Sboarina, dal direttore generale dell’AOUI, il dottor Callisto Bravi, dal direttore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica, il dottor Simone Cesaro, dal direttore sanitario della Croce Verde di Verona, il dottor Dario Mastropasqua e dai vertici di ATV.