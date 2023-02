A Verona arriva "L'avvocato dell'atomo", Luca Romano presenta il suo libro

Domani, 13 febbraio, alle 20.30, nella sala polifunzionale Alberto Benato di Via Mincio 12 a Verona, si terrà la presentazione del libro L'avvocato dell'atomo alla presenza dell'autore, il fisico e divulgatore Luca Romano.

«Una delle poche cose su cui pressoché tutti gli italiani, di qualunque schieramento politico, sembrano essere d’accordo è che l’energia nucleare è una cosa brutta - si legge nella presentazione del volume - Le accuse sono note a tutti: il nucleare è pericoloso, costoso, lento da implementare, produce scorie radioattive e comunque non ci serve. Ma l’accusa è solo una parte del processo: se si vuole formulare un giudizio equo, occorre ascoltare anche l’altra campana». Quella che Romano offre è, perciò, una "difesa dell’energia nucleare" nello spirito del giusto processo: all’imputato, innocente o colpevole che sia, deve essere data la possibilità di difendersi ed esporre le sue ragioni.

I saluti iniziali alla serata di domani arriveranno da Davide Bendinelli, sindaco di Garda e coordinatore regionale di Italia Viva, e da Marco Wallner, segretario provinciale di Azione. «La crisi energetica ha dimostrato la vulnerabilità del nostro Paese - ha detto Bendinelli - Dobbiamo chiederci come non ripetere gli errori del passato. Come e dove cercare autonomia e fonti rinnovabili sulle quali poter contare in maniera credibile e in quantità credibile. Il nucleare non è a priori la risposta. Ma dobbiamo uscire dalla leggenda e soppesare in maniera obiettiva i fatti e le opzioni che abbiamo».

L'Ingresso è libero fino a capienza massima della sala.