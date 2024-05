Sbarchi e ricollocazione di migranti, la Prefettura cerca 600 posti

L'avviso pubblico è stato pubblicato ieri, 7 maggio, e le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro le 14 del prossimo 24 maggio. Ha dunque una certa urgenza la Prefettura di Verona nel trovare 600 posti in cui accogliere richiedenti asilo.

Un'urgenza che la stessa Prefettura giustifica nelle prime righe dell'avviso. Si sta infatti avvicinando la stagione estiva ed è prevedibile che le condizioni meteo favoriscano una «intensificazione degli sbarchi, in relazione ai complessi scenari geo-politici che stanno determinando arrivi multipli, consistenti e ravvicinati di migranti». Arrivi che hanno spinto il Governo a prorogare per altri sei mesi lo stato di emergenza per «l'eccezionale incremento dei flussi di persone in ingresso sul territorio nazionale».

E al problema sbarchi, poi, se ne è aggiunto anche uno locale. Nel marzo scorso, infatti, la Prefettura scaligera ha dovuto commissariare alcuni centri di accoglienza straordinaria (Cas) gestiti dalla onlus San Francesco. Si è dunque generata «l'esigenza di ricollocazione dei richiedenti asilo nell'ambito della provincia», si legge sempre nell'avviso pubblico.

Per gestire l'accoglienza di chi era già sul territorio scaligero o di chi potrebbe arrivarci, la Prefettura cerca operatori economici con cui poter poi stipulare delle convenzione per l'affidamento dei servizi. I posti ricercati sono in tutto 600 e devono essere «prontamente disponibili», viene sottolineato nell'avviso. Dopo aver valutato l'offerta, la Prefettura procederà con la negoziazione e con le convenzioni che avranno una durata di sei mesi, con possibilità di proroga per altri tre mesi. Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse entro il 24 maggio.

I centri di accoglienza attivabili potranno essere di quattro tipi. I richiedenti asilo potranno infatti essere accolti in unità abitative con capacità massima di 50 posti, oppure in centri di accoglienza collettivi di dimensioni variabili: i più piccoli fino a 50 posti, i medi da 51 a 100 posti e quelli grandi da 101 a 300 posti di capienza.