Uniti anche dalla voglia di donare sangue, Chiara e Davide presto sposi

Un gesto d'amore che è diventato una storia d'amore, quella della 27enne Chiara Martinelli e del 30enne Davide D'Amato che tra qualche mese si sposeranno. Insegnante lei, carabinieri lui; i due sono iscritti all'Avis comunale di Soave, che ha condiviso il racconto della loro unione.

Quando era ancora una studentessa liceale, Chiara Martinelli ha partecipato ad un incontro con i volontari Avis ed ha poi deciso di diventare anche lei donatrice di sangue. La giovane ha prenotato ed effettuato la visita per l'idoneità al centro trasfusionale di San Bonifacio, ma nel giro di poco tempo ha ricevuto una chiamata inaspettata. Dal centro trasfusionale le è arrivato l'invito a recarsi all'ospedale di Borgo Roma per ulteriori accertamenti. Accertamenti che hanno confermato una triste diagnosi: leucemia.

In quel momento è iniziato un vero e proprio calvario per Chiara Martinelli. Un calvario fatto di analisi e controanalisi, terapie pesanti e sacche di sangue per sostenerla. Ma la diagnosi precoce, la giovane età e le trasfusioni le hanno garantito dopo qualche anno la completa guarigione.

Mentre la ragazza lottava e vinceva la sua battaglia contro la leucemia, il giovane carabiniere originario di Udine Davide D'Amato si rendeva sempre più consapevole che in alcuni incidenti stradali la salvezza dei feriti dipendeva proprio dalla disponibilità di sangue, decidendo così di diventare donatore.

E quando Chiara Martinelli ricominciava la sua vita, Davide D'Amato ha preso servizio a Soave. Così, i due si sono incontrati, si sono frequentati e infine si sono fidanzati, scoprendo che a legarli c'era anche la disponibilità alla donazione di sangue. Lei avrebbe voluto diventare una donatrice, ma non le è possibile e così ha accettato la proposta dell'Avis di Soave di incontrare i giovani per raccontare la sua storia e confermare quanto sia fondamentale la donazione. Dall'altra parte, Davide D'Amato si è sentito sempre più "veronese" ed ha deciso di iscriversi alla stessa Avis della compagna.

«Non importa quali siano le motivazioni che spingono le persone a fare determinate scelte - hanno commentato dalla sezione Avis di Soave - Può essere la riconoscenza, come per Chiara, o il grande senso civico che contraddistingue i carabinieri come Davide, l'importante è l'attenzione per il prossimo».