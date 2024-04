Avis soddisfatta: nel 2023 in Veneto è cresciuta la raccolta di sangue e plasma

La raccolta di plasma è cresciuta e i nuovi donatori pure. Due buone notizie hanno aperto a Bussolengo l’assemblea di Avis regionale Veneto, che si è tenuta sabato 27 aprile al Montresor Hotel Tower.

«Il plasma raccolto da donatori volontari Avis e dell’Abvs nel 2023 è cresciuto dell’8,93% rispetto all’anno precedente, raggiungendo le 28.696 donazioni, miglior risultato degli ultimi sei anni – ha esordito la presidente di Avis Veneto, Vanda Pradal - e la stessa soddisfazione è per i nuovi donatori, arrivati a 10.333, finalmente tornati a salire dopo quattro anni di calo (erano stati 9.269 nel 2022, prima 9.739 e 9.715)».

Buona anche la raccolta di sangue intero arrivata, sempre con Abvs (Associazione bellunese volontari sangue) a 176.710 unità, pari al 73% del totale raccolto in Veneto (il resto è raccolto dalle altre associazioni di donatori).

«Siamo riusciti a soddisfare il fabbisogno di sangue degli ospedali e dei malati della nostra regione – ha proseguito la Pradal - e di mandare in lavorazione per la trasformazione in farmaci più del plasma preventivato, nonostante le difficoltà».

«Il plasma è un bene importante e strategico per la sanità – spiega il direttore sanitario di Avis regionale, il dottor Giovanni Lenzo - e lo dimostrano i notevoli aumenti di consumo di farmaci plasmaderivati che trovano sempre più utilizzo in molte patologie. Ammalati che prima non erano trattati con derivati del plasma, ora lo sono e rispondono molto bene a questo tipo di terapie. Il Veneto è autosufficiente per il fattore VIII, e ha raggiunto nel 2023 la sostanziale autosufficienza per albumina e immunoglobuline endovena».

Aver incrementato la raccolta di plasma è un dato molto positivo, sottolineano da Avis. Un impegno notevole per i dirigenti dell’associazione e per i donatori tutti, date anche le difficoltà che permangono.

Continuano, infatti, la carenza di personale medico e sanitario, i tempi troppo lunghi per l’idoneità dei nuovi donatori, gli orari poco flessibili dei Centri trasfusionali, i diversi sistemi di prenotazione della donazione nelle Ulss, le scarse risorse per i centri di raccolta associativa domenicale (nelle province di Padova, Treviso e Venezia).

I primi mesi di questo 2024, tra l’altro, indicano un aumento dei consumi anche di globuli rossi, per cui un grande sforzo dovrà essere profuso dalle associazioni di volontariato per soddisfare le esigenze degli ospedali.

Avis regionale ha un ruolo fondamentale nel sistema sanitario veneto: la finalità ultima del grande impegno dei suoi volontari, dai dirigenti ai 130mila donatori, è l’ammalato, mantenere l’autosufficienza regionale di sangue e contribuire all’autosufficienza nazionale. A ribadirlo anche il presidente di Avis Nazionale, il dottor Gianpietro Briola, che ha sottolineato il ruolo importate del Veneto nel panorama italiano della raccolta sangue e plasma Avis.

«Serve, quindi, sempre di più, un coordinamento costante e continuo fra i dipartimenti trasfusionali e Avis per una ottimale gestione delle risorse - sottolinea la Pradal -. Ancora una volta chiediamo di non essere solo spettatori, ma protagonisti. Non abbiamo paura delle sfide e siamo aperti al cambiamento, ciò che può migliorare a livello di sistema ci trova pronti come associazione a una proficua e duratura collaborazione. Non siamo disponibili ai diktat e alle imposizioni. Abbiano le idee chiare su come si possano ottenere dei miglioramenti senza grandi oneri, ma solo migliorando l’organizzazione».

Richiesta che Avis Veneto rivolge da tempo e torna a rivolgere all’assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, presente all’assemblea e coinvolta nella tavola rotonda della mattinata con i presidenti delle Avis provinciali. «Chiediamo alla Regione di prendere oggi un impegno reale e concreto – continua la presidente regionale Avis - l’avvio di un tavolo tecnico permanente e periodico dove Avis, assieme alle altre parti coinvolte, sia attore».

Molte le forze messe in campo da Avis regionale e dai suoi volontari per incrementare il numero di donatori, in primis con una sensibilizzazione nelle scuole. «Grazie al progetto scuola di Avis Veneto, nell’anno scolastico 2023/24 ci sono stati 1511 interventi – spiega il segretario Avis regionale e referente scuola Cesare Meggiolaro - dalle scuole dell’infanzia a quelle superiori, passando per le primarie e medie, abbiamo incontrato circa 38mila studenti con attività adatte all’età e con l’aiuto di operatori formati, oltre che dei nostri volontari».

Avis Regionale Veneto

In Veneto si dona nei Centri trasfusionali degli ospedali in tutte e sette le province e nelle articolazioni organizzative della raccolta associativa presenti nelle province di Padova, Treviso e Venezia (contribuiscono per il 30% alla raccolta di sangue intero).

Nell’anno 2023, grazie ai donatori di Avis regionale Veneto e Abvs Belluno, sono state possibili 176.710 donazioni di sangue intero. Rispetto al 2022, c’è stato un aumento (+2.703, pari a un +1,55%), così come quelle di plasma, passate da 26.344 a 28.696 (+ 2352, pari a un +8.93%). Le donazioni di multicomponent e piastrine sono passate da 3.065 a 3.434 (+369, pari a un +12,04%).

Nel 2023 si è riusciti a soddisfare il fabbisogno degli ospedali e dei malati della nostra regione e a cedere ad altre regioni 4.511 unità di sangue intero.

I donatori totali Avis e Abvs in Veneto nel 2023 sono stati 129.681, con un incremento rispetto al 2022 (erano 129.116).

La fascia d’età più rappresentata è quella tra i 46 e i 55 anni (27%), seguita da quella 36-45 anni (20,5%), 26-35 anni (20%); 56-65 anni (19%), 18-25 anni (12%) e oltre i 65 anni (1,5%). Le donne sono state 46.092, pari al 35,54% del totale. Nella fascia d’età tra i 18 e i 25 anni le donne sono state 7707 e hanno superato gli uomini, 7410.

I nuovi iscritti del 2023 sono stati 10.333, in aumento rispetto all’anno precedente (erano stati 9.269 nel 2022.