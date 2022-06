Avis lancia un appello ai giovani: «Venite a donare il sangue: vi farà crescere nei valori umani»

Disagio giovanile, episodi di bullismo, mancanza di riferimenti adulti. I ragazzi vivono un periodo di transizione, in uscita dalla pandemia, che può far perdere loro le coordinate, il senso delle regole, il valore della vita. Ed è a questi giovani che la presidente dell'Avis Provinciale Verona, Paola Silvestri, si appella in occasione della Giornata mondiale del dono che si celebra proprio giovedì 14 giugno.

L'appello è per chi sta per compiere o ha compiuto 18 anni: «Venite a donare il sangue. Questo gesto vi farà diventare grandi nella solidarietà – si rivolge a loro Silvestri –. Vi farà crescere non solo d'età, ma anche come valori umani. La solidarietà è il valore umano assoluto e donare è la forma più alta per dimostrare la grandezza umana».

È anche un atto di fiducia nei giovani, quello di Avis provinciale, che al suo interno ha molti ragazzi che hanno intrapreso questa strada. Questi ultimi in Avis trovano un modello e un esempio. «Molti giovani da noi si danno da fare e mostrano di essere affidabili. E andare a donare è dichiarazione di essere una brava persona. Ci auguriamo, quindi, che in questo periodo di difficoltà, molti giovani decidano di dare un senso a se stessi trovandolo nel dono del sangue. In Avis – continua Silvestri – trovano una strada per sentirsi importanti, per trovare se stessi, attraverso valori che portano ad affrontare la vita in modo più corretto, umano e secondo un determinato stile».

Perché per donare occorre seguire determinati dettami e sapersi autoregolare. Questo aiuta a condurre uno stile di vita più sano: «Non chiediamo siano santi o che non si possano divertire – assicura la presidente – i donatori conducono una vita normale, è solo richiesta una certa attenzione».

E questo può essere un aiuto educativo per i giovani: «Un donatore di sangue non deve “sballare”, pur divertendosi e facendo tutto quello che ai giovani piace fare, mantiene il controllo di se stesso e di quello che fa perché si sente responsabile per la persona che riceverà il suo sangue – continua Silvestri, che conclude con un incoraggiamento – essere donatori è un bel biglietto da visita come presentazione di voi stessi. Indica a chi vi sta davanti che conducete un buon stile di vita, che siete coscienti di ciò che fate e che siete persone affidabili. E questo vale, perché no, anche per chi si affaccia al mondo del lavoro».

Questo non è l’unico appello rivolto ai giovani. Avis Provinciale, infatti, porta i valori della donazione a scuola con il progetto regionale, coordinato a Verona da Regina Minchio, che coinvolge dagli alunni più piccoli delle elementari ai più grandi delle superiori: «Ben 4.970 alunni e 30 Avis veronesi hanno partecipato a incontri e attività tarate in base all’età – spiega Minchio – durante le quali li abbiamo ascoltati e ci siamo confrontati grazie anche agli insegnanti che hanno dimostrato la loro sensibilità accogliendo questo progetto di alto senso civico».

COME DONARE - Tutti possono donare il sangue. Basta godere di buona salute, pesare almeno 50 chili e avere fra i 18 e i 65 anni. Per informazioni si può contattare l'Avis, al numero 0458203938 o 348 4648747, mentre per prenotare donazione e visite di idoneità ci si può rivolgere al centro di prenotazione numero verde per chiamate da telefono fisso 800310611 – per chiamate da cellulare 0442622867 – per chiamate o sms 3393607451 – mail prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it.

Per diventare donatore di sangue si segue la seguente procedura: i dati della persona vengono inseriti nel database del Dipartimento Trasfusionale e viene prenotata una visita durante la quale l'aspirante donatore deve sottoporsi alle analisi del sangue e a un elettrocardiogramma. Dopo un mese, se tutto risulterà essere nella norma, arriva una lettera di idoneità e si può iniziare a donare.