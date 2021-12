Focolai di aviaria anche nel comune di Verona. Gli animali abbattuti si possono infossare

Più di 100 focolai in tutta la provincia e milioni di animali abbattuti. L'influenza aviaria non si ferma ed ha raggiunto anche il capoluogo. Il sindaco di Verona Federico Sboarina ha firmato un'ordinanza che permette agli allevatori avicoli presenti nel territorio comunale di infossare le carcasse in terreni adiacenti agli allevamenti colpiti dalla malattia.

L'infossamento potrà essere eseguito solo con il parere favorevole di un geologo, che dovrà valutare l'idoneità del terreno individuato. Dovranno inoltre essere rispettate tutte le indicazioni fornite da Arpav sulle corrette procedure di infossamento e sulle caratteristiche della fossa. Nel caso in cui il terreno individuato non dovesse rispondere alle caratteristiche richieste, si dovrà procedere ad infossare le carcasse degli animali colpiti dal virus, o abbattuti al fine di scongiurare il diffondersi della malattia, presso impianti autorizzati per la distruzione delle stesse.

L'ordinanza è stata decisa a seguito delle indicazioni dell'Ulss 9 Scaligera, che ha rilevato la presenza di focolai di influenza aviaria anche a Verona, dove il virus potrebbe propagarsi. A fine novembre erano state accertate situazioni di pericolo sanitario, che hanno giustificato le misure restrittive di biosicurezza e controllo disposte dall'Ulss in alcuni allevamenti, con la previsione di abbattimento e distruzione di circa 40mila capi.

L'elevata quantità di carcasse di animali da distruggere ha evidenziato la difficoltà di individuare impianti autorizzati per la distruzione secondo le disposizioni impartite dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto. Per questo motivo, per evitare di allungare i tempi di attesa per eliminare le carcasse degli animali negli allevamenti colpiti da malattia, si è deciso di poterle infossare.