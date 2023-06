Avanzo da 24 milioni investito in opere pubbliche, strade, scuole e giardini

Supera i 24 milioni di euro il tesoretto dell'avanzo di amministrazione di cui il Comune di Verona potrà disporre.

Più di 12 milioni saranno destinati al finanziamento di interventi inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e altri 10 milioni serviranno per nuovi lavori, fra cui i 2,7 milioni dedicati all’Arsenale, ripartiti in 2 milioni per il recupero del parco e 700mila per l’immobile. Fra le novità anche i 500mila euro di avanzo destinati ai lavori su Ponte Nuovo, per il ripristino statico e l’adeguamento sismico. Inoltre, saranno destinati ulteriori 671mila euro per le sistemazioni esterne e le finiture degli spazi museali del Silos di Levante all’Ex Caserma Santa Marta, all’interno del programma di riqualificazione del quartiere di Veronetta.

Sul fronte delle partecipate, invece, è stato inserito nell’anno in corso un finanziamento di 4 milioni di euro necessario per l’aumento di capitale collegato alla trasformazione di Amia in AmiaVr, la nuova azienda comunale che da luglio prenderà ufficialmente avvio.

L'ampia e articolata manovra finanziaria, contenuta nella delibera di bilancio licenziata ieri, 20 giugno, dalla giunta comunale è stata illustrata dall’assessore al bilancio Michele Bertucco. «Destiniamo oltre 24 milioni di euro a interventi importanti che riguardano lavori programmati su edifici scolastici, strade, piste ciclabili, impianti sportivi e giardini ed anche operazioni societarie quali l’aumento di capitale sociale di Amia, che passerà da un milione a cinque milioni di euro - ha spiegato Bertucco - Sono previsti anche interventi su mura, palazzi comunali ma anche altri edifici di proprietà del Comune. Un’ampia operazione quindi, che impegna risorse provenienti da questa e dalle precedenti amministrazioni anche con risparmi nella gestione delle spese per energia. Il nostro impegno è quello di riuscire a spenderli a favore delle veronesi e dei veronesi nel più breve tempo possibile».

Il documento dovrà ora passare al vaglio e all’approvazione del consiglio comunale.

Diverse le opere pubbliche del piano triennale che beneficeranno dei 12 milioni di euro stanziati dal Comune. Stanziamento che include anche 2 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria di edifici scolastici in tutte le circoscrizioni.

Per l’edilizia sportiva sono invece stati stanziati 1,2 milioni di euro, tra i quali si segnalano interventi di manutenzione straordinaria su impianti sportivi per 400mila euro, l’adeguamento statico dell'Agsm-Aim Forum per 300mila euro e la sistemazione del bocciodromo all’interno del Gavagnin per 150mila euro. Altri 430mila euro serviranno per installare serramenti permanenti nel loggiato della Gran Guardia; 300mila per l'adeguamento antincendio di Palazzo Pompei, sede del Museo Storia Naturale; 200mila per il restauro della passerella scarpiana di Cangrande della Scala al Museo di Castelvecchio; 150mila per interventi di restauro conservativo di porte e fortificazioni della Cinta Magistrale; 150mila interventi di manutenzione straordinaria dell’Arena.

Un investimento di 1.600.000 euro è stato riconosciuto per interventi di rifacimento e completamento di strade e marciapiedi nelle otto circoscrizioni. Finanziati poi con 500mila euro interventi di sistemazione delle strade cittadine. Alla realizzazione di percorsi ciclabili sono stati stanziati complessivamente 1,3 milioni di euro e oltre 200mila euro saranno utilizzati per la messa in sicurezza delle ciclabili esistenti.

Per la valorizzazione del compendio Forte Procolo, con il recupero dell’area verde a parco pubblico, saranno investiti 390mila euro. E 750mila euro saranno spesi in favore della riqualificazione di aree verdi, campi gioco e cortili scolastici.

Nell’ambito urbano e stradale sarà finanziata con 172mila euro la realizzazione di nuovi stalli rosa e con 100mila euro l'abbattimento di barriere architettoniche.

Infine, alle variazioni di bilancio in favore di opere pubbliche si aggiungono le risorse destinate per 722.974 euro in favore di attività inerenti il contrasto delle nuove povertà; 467.584 euro al piano di azione nazionale 0-6 anni, di cui 206.634 euro per attività degli asili nido e 260.950 euro per scuole dell’infanzia. Sempre collegati al Piano 0-6, finanziata con 450.896 euro la fornitura di arredi per gli asili nido e le scuole dell’infanzia.