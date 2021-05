Autovelox e telelaser a Verona, dove saranno posizionati dal 30 maggio

Le pattuglie equipaggiate della polizia locale saranno in servizio in Via Palazzina, Via della Libertà, Via Lugagnano, Via Bassone, Via San Michele e Via Jacopo Bonfadio

Da domani, 31 maggio, e per tutta la prossima settimana, le pattuglie della polizia locale di Verona con autovelox e telelaser saranno in servizio in Via Palazzina, Via della Libertà, Via Lugagnano, Via Bassone, Via San Michele e Via Jacopo Bonfadio. E rimane sempre attiva l'autovelox fisso in Tangenziale Nord, prima dell'uscita di Santa Lucia.

L'ufficio mobile di prossimità (ump), sempre della polizia locale, sarà in servizio nei mercati rionali e nelle principali piazze e aree verdi dei quartieri.

Lunedì, dalle 7.30, l'ump è alle scuole VI Maggio di Via S.Elisabetta, a seguire fino alle 10 al Policlinico e al Parco San Giacomo, poi dalle 10.30 all'area verde di Via Ongaro e al Parco Santa Teresa fino alle 13. Dalle 13.30, gli agenti sono ai Giardini Lombroso fino alle 16, e dalle 16.30 in Piazza Arsenale, dove il servizio termina alle 19.

Martedì, dalle 7.30, l'ump è alle scuole Forti in Via Badile, a seguire al mercato di Via Plinio in Borgo Venezia fino alle 13. Dalle 13.30 gli agenti si spostano in Via Sarpi, e dalle 16.30 all'area verde tra Via Anti, Via Zenati e Via Caperle.

Mercoledì, dalle 7.30, l'ump è alle scuole Rosani in Via Santini, a seguire al mercato di Piazza Vittorio Veneto e dalle 10.30 a quello di Via Poerio fino alle 13. Dalle 13.30 l'ump è in Piazza Bra e dalle 16.30 in piazzale XXV Aprile, lato Tempio Votivo, fino alle 19.

Giovedì, dalle 7.30, gli agenti sono alle scuole Manzoni in Via Velino, poi al mercato di Via Mercante e a quello di Via Prina fino alle 13. Dalle 13.30 l'ump si sposta al Centro Commerciale Saval, a seguire dalle 16.30 in Via Porta Catena.

Venerdì dalle 7.30, gli agenti sono alle scuole Barbarani in Via del Carroccio, poi al mercato in Corso Porta Nuova e dalle 10.30 a quello in Piazza XVI Ottobre fino alle 13. Dalle 13.30, l'ump si sposta in Piazza Pozza e Piazza Corrubbio, dalle 16.30 in Piazza Santa Toscana e Via San Nazaro, dove il servizio termina sempre alle 19.

Sabato, dalle 7.30, l'ufficio mobile è allo Stadio per il mercato settimanale fino alle 15.30. Dalle 16 si sposta in Piazzale XXV Aprile, lato Tempio Votivo, fino alle 19.

Domenica pomeriggio, dalle 13.30, l'ump è in Piazza Bra e, dalle 16.30, in Piazzale XXV Aprile, lato Tempio Votivo, dove il servizio termina alle 19.