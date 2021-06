Le strade di Verona che per una settimana saranno controllate dagli autovelox

Dal 28 giugno, le pattuglie della polizia locale di Verona controlleranno la velocità in Via Gardesane, Strada Bresciana, Via Forte Tomba, Via Belfiore, Via Trezzolano e Via Montorio

Da domani, 28 giugno, e per tutta la prossima settimana, le pattuglie della polizia locale di Verona con autovelox e telelaser saranno in servizio su Via Gardesane, Strada Bresciana, Via Forte Tomba, Via Belfiore, Via Trezzolano e Via Montorio. E resterà sempre attiva anche la postazione fissa dell'autovelox in Tangenziale Nord, prima dell'uscita di Santa Lucia.

L'ufficio mobile di prossimità (ump) della polizia locale sarà in servizio nei mercati rionali e nelle principali piazze e aree verdi dei quartieri, dalle 7.30 alle 19.

Lunedì, l'ump sarà in Piazzale Scuro fino alle 10, poi dalle 10.30 sarà nell'area verde di Via Ongaro e al Parco Santa Teresa fino alle 13. Dalle 13.30, gli agenti saranno in via XXIV Giugno, all' ingresso del Parco Cuore Verde, fino alle 16, infine dalle 16.30 saranno in Via Friuli, all'ingresso del Parco Maggiolino.

Martedì, agenti al mercato di Via Plinio in Borgo Venezia fino alle 13. Dalle 13.30, saranno nell'area verde di Via Ongaro e al Parco di Santa Teresa.

Mercoledì, l'ump sarà al mercato di Piazza Vittorio Veneto e dalle 10.30 al mercato di Via Poerio fino alle 13. Dalle 13.30, l'ump sarà nell'area verde di Via Marche, all'intersezione con Via Lugagnano, fino alle 16. Infine, alle 16.30, gli agenti si sposteranno al Parco dell’Amicizia in Via La Fratellanza, all'altezza del parcheggio e dell'ingresso dell'area cani.

Giovedì, gli agenti saranno al mercato di via D. Mercante e a quello di Via Prina fino alle 13. Dalle 13.30, l'ump si sposterà all'Arsenale.

Venerdì, gli agenti saranno al mercato di Corso Porta Nuova e dalle 10.30 a quello di Piazza XVI Ottobre, fino alle 13. Dalle 13.30, l'ump si sposterà in Via Friuli, all'ingresso parco Maggiolino, e dalle 16.30 sarà in Via XXIV Giugno, all'ingresso del Parco Cuore Verde.

Sabato, dalle 7.30, l'ufficio mobile sarà allo Stadio per il mercato settimanale fino alle 15.30. Dalle 16, si sposterà ai giardini di Via Verdi.

Domenica pomeriggio, dalle 13.30, l'ump sarà al Parco San Giacomo e dalle 16.30 in Piazzale XXV Aprile, lato Tempio Votivo.f