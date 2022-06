Telelaser e autovelox, settimana di controlli: le strade controllate a Verona

Dal 13 al 19 giugno, le pattuglie della polizia locale con autovelox e telelaser controlleranno il rispetto dei limiti di velocità in queste strade di Verona: Via Mantovana, Stradone Santa Lucia, Via Ventiquattro Giugno, Via Carnia, Via Montorio e Via Giovanni Fincato. E rimarrà sempre attivo l'autovelox fisso posizionato sulla Tangenziale Nord, prima dell'uscita di Santa Lucia.

L'ufficio mobile di prossimità (ump) della polizia locale sarà invece in servizio nei mercati rionali e nelle principali piazze dei quartieri.

Lunedì, dalle 7.30 alle 10, l'ump è a Cadidavid, ai giardini comunali di Via Turazza e dalle 10.30 alle 13 a Borgo Roma all'area verde del Parco Santa Teresa. Dalle 13.30 alle 15.30, l'ump sarà ai giardini Baden Powell di Porta Vescovo e dalle 16 alle 19 in Piazza del Popolo.

Martedì, dalle 7.30 alle 13, l'ump è al mercato di Via Plinio in Borgo Venezia. Dalle 13.30 alle 15.30 sarà in Piazzale XXV Aprile (fronte Tempio Votivo) e dalle 16 alle 19 a San Massimo al Parco Cuore Verde e al Parco Maggiolino.

Mercoledì, dalle 7.30 alle 10, l'ump è al mercato di Piazza Vittorio Veneto e poi dalle 10.30 alle 13 al mercato di Via Poerio. Dalle 13.30 alle 15.30 gli agenti saranno ai giardini dell’Arsenale e dalle 16 alle 19 in Via Abba per controlli all’interno dell’area verde.

Giovedì, dalle 7.30 alle 10, gli agenti sono al mercato di Via Mercante e dalle 10.30 alle 13 al mercato di Via Luigi Prina. Dalle 13.30 alle 15.30, l'ump sarà a San Massimo al Parco Cuore Verde e al Parco Maggiolino e dalle 16 alle 19 in Piazzale XXV Aprile.

Venerdì, dalle 7.30 alle 10, l'ump sarà al mercato di Corso Porta Nuova e dalle 10.30 a quello in Piazza XVI Ottobre fino alle 13. Dalle 13.30 alle 15.30 l'ump si sposta in Piazza Pozza e dalle 16 in Piazza Cittadella.

Sabato, dalle 7.30 alle 15.30, l'ump sarà al mercato dello Stadio e dalle 16 in poi ai giardini dell'Arsenale.

Domenica pomeriggio, dalle 13.30 alle 16, l'ump è in Via Manin e dalle 16 in Piazzale XXV Aprile.