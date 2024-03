Telelaser, autovelox e ufficio mobile di prossimità, le postazioni della polizia locale

Domani, 11 marzo, comincia un'altra settimana di controlli della polizia locale con autovelox, telelaser e con l'ufficio mobile di prossimità (ump).

Da lunedì, le pattuglie dedicate al contrasto degli eccessi di velocità saranno in servizio in Via Montorio, Via da Legnago, Via Carnia, Via 24 Giugno, Viale del Brennero e Via Bresciani. E sarà sempre attivo l'autovelox fisso in Tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

L'ump, invece, sarà in servizio nei mercati rionali, nelle principali aree di aggregazione dei quartieri e all'esterno di alcune scuole per l'entrata e l'uscita dei ragazzi.

Lunedì dalle 7.30 alle 8.15 l'ump sarà alle scuole Ariosto di Via Ippogrifo, dalle 8.30 alle 10 sarà ai giardini pubblici di Via Calvi e Via Volturno e dalle 10.30 alle 13 sarà al Parco San Giacomo. Dalle 13 alle 15.30 l'ump sarà a San Giorgio (giardini pubblici e area verde) e dalle 16 alle 19 in Piazza Arsenale.

Martedì dalle 7.30 alle 8.15 l'ump sarà alle scuole Forti in Via Badile e dalle 8.30 alle 13 al mercato di Borgo Venezia. Dalle 13 alle 15.30 l'ump sarà all'esterno di Porta Vescovo e dalle 16 alle 19 a Veronetta in Piazza Santa Toscana.

Mercoledì dalle 7.30 alle 8.15 l'ump sarà alle scuole Rosani in Via Santini, dalle 8.30 alle 10 al mercato in Piazza Vittorio Veneto e dalle 10.30 alle 13 al mercato in Via Poerio.

Giovedì, l'ufficio mobile di prossimità non sarà attivo a causa del G7 dell'industria e della tecnologia digitale.

Venerdì dalle 7.30 alle 8.15 l'ump sarà alle scuole Rubele in Interrato Acqua Morta, dalle 8.30 alle 10 al mercato in Corso Porta Nuova e dalle 10.30 alle 13 al mercato in Piazza XVI Ottobre. Dalle 13 alle 15.30 l'ump sarà in Piazza Isolo e ai Giardini Chiarelli e dalle 16 alle 19 a Veronetta in Piazza Santa Toscana.

Sabato dalle 7.30 alle 15.30 l'ump sarà al mercato dello Stadio e dalle 16 alle 19.15 in Piazzale XXV Aprile.

Domenica dalle 13 alle 19 l'ump sarà in zona Castelvecchio e Arco dei Gavi.