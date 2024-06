Autovelox e telelaser, gli appostamenti settimanali. Ump sospeso al pomeriggio

Da domani, lunedì 10 giugno, comincia la prima settimana dalla chiusura delle lezioni dell'anno scolastico 2023-2024 e, oltre a cambiare l'orario delle corse Atv, cambia anche il servizio dell'ufficio mobile di prossimità (ump) della polizia locale di Verona. Gli agenti non saranno più impegnati nell'aiutare gli alunni all'ingresso di alcune scuole. Ed anche al pomeriggio, il servizio sarà sospeso (ad eccezione della domenica).

Ciò che non cambia sono i controlli settimanali per contrastare la velocità eccessiva. Per tutta la settimana che parte domani, le pattuglie con autovelox e telelaser saranno posizionate su Via Lugagnano, Via Bassone, Via Ballerini, Via Monte Ortigara, Via Da Legnago e Via Montorio. E rimane sempre attivo anche l'autovelox fisso in Tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

L'ump invece sarà operativo nei mercati rionali e nelle principali piazze ed aree di aggregazione dei quartieri.

Lunedì, dalle 7.30 alle 10 l'ump sarà ai giardini pubblici di Via Calvi e Via Volturno e dalle 10.30 alle 13 al Parco San Giacomo.

Martedì, dalle 7.30 alle 13 l'ump sarà al mercato di Borgo Venezia.

Mercoledì, dalle 7.30 alle 10 l'ump sarà al mercato di Piazza Vittorio Veneto e 10.30 alle 13 sarà al mercato in Via Poerio.

Giovedì, dalle 7.30 alle 10 gli agenti sono al mercato di Via Mercante e dalle 10.30 alle 13 sono al mercato di Via Luigi Prina.

Venerdì, dalle 7.30 alle 10 l'ump sarà al mercato in Corso Porta Nuova e dalle 10.30 alle 13 sarà al mercato in Piazza XVI Ottobre.

Sabato, dalle 7.30 alle 15.30 l'ump sarà al mercato dello Stadio.

Domenica, dalle 13.30 alle 19 l'ump sarà in Piazzale XXV Aprile.