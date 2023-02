Autovelox e telelaser, settimana di controlli tra San Valentino e Venerdì Gnocolar

Autovelox e telelaser saranno puntati sulle strade della città di Verona anche nella settimana che comincia domani, 13 febbraio. Per contrastare gli eccessi di velocità, da lunedì le pattuglie della polizia locale saranno in servizio in Viale del Brennero, Via Preare, Via Luigi Galvani, Strada Bresciana, Via Valpantena e Via Jacopo Bonfadio. E rimarrà sempre attiva anche l'autovelox fisso in Tangenziale Nord, prima dell'uscita di Santa Lucia.

Oltre al servizio con gli autovelox, gli agenti porteranno l'ufficio mobile di prossimità (ump) nei mercati rionali e nelle principali piazze e aree di aggregazione, assicurando inoltre la presenza in alcune scuole per l'entrata e l'uscita dei ragazzi.

Lunedì, dalle 7.30 alle 8.15, l'ump sarà alle scuole Ariosto in Via Ippogrifo. Fino alle 10 gli agenti saranno nell'area verde di Via Turazza e dalle 10.30 alle 13 si sposteranno in Via Ongaro, al parco Santa Teresa. Dalle 13.30 alle 15.30, l'ump sarà ai giardini di San Giorgio e dalle 16 alle 19 sarà in zona Castelvecchio e Arco dei Gavi.

Martedì, dalle 7.30 alle 8.15, l'ump sarà alle scuole Forti in Via Badile, poi dalle 8.30 alle 13 si sposterà al mercato di Via Plinio in Borgo Venezia. Dalle 13.30 alle 15.30 l'ump sarà a Porta Vescovo e dalle 16 alle 19 alla stazione.

Mercoledì, dalle 7.30 alle 8.15, ump alle scuole Rosani in Via Santini. Dalle 8.30 alle 10 l'ump sarà al mercato di Piazza Vittorio Veneto e dalle 10.30 alle 13 al mercato in Via Poerio. Dalle 13.30 alle 15.30, l'ump sarà in Piazza Arsenale e dalle 16 alle 19 in zona Castelvecchio e Arco dei Gavi.

Giovedì, dalle 7.30 alle 10 gli agenti saranno al mercato di Via Mercante e dalle 10.30 alle 13 al mercato di Via Luigi Prina. Dalle 13.30 alle 15.30, l'ump sarà a Porta Vescovo e dalle 16 alle 19 sarà in stazione.

Venerdì, dalle 7.30 alle 8.15, l'ump sarà alle scuole Rubele in Interrato Torre Pentagona; dalle 8.30 alle 10 al mercato in Corso Porta Nuova e dalle 10.30 alle 13 al mercato in Piazza XVI Ottobre. Venerdì pomeriggio, poi, gli agenti saranno impegnati per si svolgerà la sfilata del Venerdì Gnocolar.

Sabato, dalle 7.30 alle 15.30 l'ump sarà al mercato dello stadio e dalle 16 allle 19 in zona Castelvecchio e Arco dei Gavi.

Domenica pomeriggio, dalle 13.30 alle 16 l'ump sarà in Piazza Pradaval e poi fino alle19 di nuovo in zona Castelvecchio e Arco dei Gavi.