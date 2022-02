Demolizione della linea elettrica: carreggiate chiuse per una notte in A4 e Tangenziale Sud

Nel weekend un tratto di A4 e di Tangenziale Sud verranno chiusi per alcune ore in orario notturno, per consentire le lavorazioni di demolizione della linea elettrica di attraversamento aereo della Brescia-Padova.

Tra i caselli autostradali di Verona Sud e Sommacampagna, entrambe le carreggiate verranno dunque chiuse al traffico dalle ore 23 di sabato 26 alle ore 3.30 di domenica 27 febbraio. Orari in cui verranno chiusi anche lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Sommacampagna e quello di entrata in direzione Milano al casello di Verona Sud.

La società comunica che gli enti competenti sono stati preventivamente informati della chiusura e la programmazione pianificata per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità.

A tal proposito vengono suggeriti itinerari alternativi:

Direzione Milano - I viaggiatori verranno fatti uscire al casello di Verona Sud e attraverso la SR11 potranno rientrare in A4 al casello di Sommacampagna;

Direzione Venezia - I viaggiatori verranno fatti uscire al casello di Sommacampagna e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Verona Sud.

Conseguentemente all'intervento citato, dalle ore 23 di sabato 26 alle ore 3.30 di domenica 27 febbraio verrà chiusa anche la Tangenziale Sud di Verona in direzione Verona Nord tra lo svincolo 5 bis Zai/Verona Sud e Alpo e in direzione Vicenza tra Vigasio e svincolo 5 bis Zai/Verona Sud. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincolo 5 bis Zai (in direzione Verona Nord) e Vigasio (sia in direzione Verona Nord che Vicenza).