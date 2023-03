Autostrada A4, pronto alla completa riapertura il casello di Sirmione

Buone notizie per chi è solito mettersi in viaggio lungo l'A4. La società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova infatti ha comunicato la completa riapertura al traffico, nei tempi previsti, per venerdì 31 marzo dalle ore 23 del casello autostradale di Sirmione, dopo la chiusura parziale obbligata del 13 ottobre 2022, effettuata per consentire le attività di realizzazione della Galleria Casello di Sirmione, a cura del Consorzio Cepav Due, relative al Lotto Brescia Est-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia.

Le attività di cantierizzazione al casello di Sirmione erano state specificatamente programmate durante la stagione invernale su richiesta di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, proprio per evitare di creare disagio durante quella turistica ed erano state predisposte diverse misure di informazione preventiva ai viaggiatori e alle istituzioni territoriali.

Lavori tra Sommacampagna e Verona Sud

Un intervento di ripavimentazione interesserà invece la carreggiata est (direzione Venezia) nel tratto compreso tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (dal km.273+000 al Km. 277+300), dove i viaggiatori avranno a disposizione una sola corsia di marcia o due, di cui una a larghezza ridotta, nelle notti di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 marzo dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Provincia di Verona

La Provincia di Verona ha comunicato che verrà ridotto a 30 km/h il limite di velocità lungo un tratto di circa un chilometro della Sp 37 "del Soave", nel comune di Colognola ai Colli. I tecnici della Provincia hanno rilevato alcuni cedimenti nella semicarreggiata di valle della strada, già oggetto in passato di interventi di messa in sicurezza. Il Servizio Viabilità del Palazzo Scaligero avvierà le indagini necessarie a valutare le possibili soluzioni tecniche per la sistemazione del tratto di provinciale in località San Vittore. Il nuovo limite sarà effettivo dal posizionamento dell'apposita segnaletica.

Inoltre verranno istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari, dal 27 marzo al 30 giugno festivi e prefestivi esclusi, lungo alcuni tratti della Sp 12 "dell'Aquilio", nel territorio di Negrar. Le limitazioni sono necessarie per permettere la conclusione dei lavori, avviati nel 2022, di estensione del sistema fognario da parte di Acque Veronesi e per consentire la riasfaltatura dei tratti già oggetto dei cantieri nei mesi scorsi. Il senso unico alternato non sarà continuativo, ma verrà attivato in relazione alle necessità delle diverse fasi di lavorazione.