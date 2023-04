Autostrada A4, riaperto dopo oltre cinque mesi il casello di Sirmione

Completamente aperto al traffico nella serata di venerdì, lo svincolo di Sirmione era chiuso parzialmente dal 13 ottobre 2022 per consentire la realizzazione della galleria artificiale Sirmione, una delle opere ferroviarie della nuova tratta Alta Velocità/Alta Capacità Brescia Est – Verona.

Con l’apertura al traffico dello svincolo autostradale, viene completata la costruzione della galleria ferroviaria che, grazie al sottoattraversamento della A4 nella tratta Brescia-Padova, permette di ottimizzare il solco del corridoio infrastrutturale esistente in modo da minimizzare l’impatto complessivo sul territorio.

Proseguono così i lavori di Cepav due, il Consorzio Eni per l’alta velocità, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana con l’Alta Sorveglianza e la Direzione Lavori a cura di Italferr, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS.

La nuova tratta ferroviaria AV/AC Brescia Est – Verona, affidata al Commissario di Governo Vincenzo Macello, rientra fra le opere finanziate dal PNRR e rappresenta uno dei tasselli del Core Corridor Mediterraneo che collegherà i porti del sud della Penisola iberica con il confine ucraino, passando per il sud della Francia, l’Italia Settentrionale e la Slovenia, con una sezione in Croazia.

La linea AV/AC Brescia Est – Verona coinvolge il territorio di 11 comuni nelle province di Brescia, Verona e Mantova, per la realizzazione di un tracciato ferroviario di circa 48 chilometri totali, 37 dei quali sviluppati in affiancamento alla A4 nella tratta Brescia-Padova in concessione alla Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova del Gruppo A4 Holding.

Franco Lombardi, Presidente di Cepav Due ha affermato: «Per arrecare il minor disagio al territorio e garantire la massima sicurezza, in coordinamento con la concessionaria autostradale del Gruppo A4 Holding, abbiamo pianificato le attività di cantierizzazione durante il periodo invernale, tra i mesi di ottobre e marzo. Tale interruzione è stato il minimo periodo possibile in cui, in tempi record, abbiamo provveduto allo smantellamento dei tratti di rampe esistenti posti a sud della A4 Brescia-Padova, allo scavo e alla realizzazione della galleria ferroviaria, lunga circa 110 metri, nonché alla costruzione delle nuove rampe autostradali, comprensive delle asfaltature, delle barriere di sicurezza, della segnaletica verticale ed orizzontale».

L‘intervento sullo svincolo autostradale ha permesso sia l’aggiornamento geometrico all’attuale normativa delle rampe della carreggiata est dell’autostrada, migliorandone la funzionalità, che l’ammodernamento delle barriere di sicurezza e dei sistemi di regimentazione e trattamento delle acque.

«Il dialogo con le strutture tecniche di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova - continua Franco Lombardi -, ha portato ad adottare nuove soluzioni per il miglioramento delle pavimentazioni, l’introduzione di presidi contro il cedimento dei rilevati e l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione con lampade a LED a minore consumo, oltre al ripristino di quello di segnalazione antinebbia».

«Abbiamo costituito e organizzato un’apposita struttura di PMO (Project Management Office) - conclude Pier Mauro Masoli direttore di progetto di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova - con lo scopo di contenere e gestire al meglio gli impatti delle interferenze sul traffico della rete di nostra competenza, lavorando in piena sinergia con il Consorzio Cepav Due, ma anche con le istituzioni locali, monitorando puntualmente l’andamento delle attività di cantiere e predisponendo efficaci misure di informazione preventiva ai viaggiatori e alle amministrazioni territoriali. Il tutto nel pieno rispetto dei tempi che ci eravamo prefissi per non disturbare la stagione turistica del Basso Garda».