A4 e provincia, è pronta a partire una serie di lavori sulle strade: possibili disagi

Una serie di lavori interessano autostrada e strade della provincia di Verona in questi giorni.

A4

Un intervento di rifacimento della pavimentazione riguarderà la carreggia est (direzione Venezia) dell'autostrada A4, tra i caselli di Soave e Montebello (Km 303+500 al Km 305+100). Dalle ore 22 di venerdì 21 alle ore 6 di sabato 22 ottobre si viaggerà dunque su una sola corsia di marcia, mentre da quella stessa mattina fino alle ore 10 di domenica 23, le corsie a disposizione saranno due .

Conseguentemente a tali lavori, dalle ore 15 di mercoledì 19 fino alle ore 10 di domenica 23 ottobre sarà chiusa l’area di parcheggio San Lorenzo Est.

L'A4 inoltre è interessata dalle lavorazioni avviate dal Consorzio Cepav Due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, nell'ambito delle quali è programmato lo spostamento testa TBM.

Questi i provvedimenti che scatteranno nel weekend:

chiusura del tratto autostradale compreso tra i caselli di Brescia Est e Sirmione (carreggiata Est direzione Venezia dal km 228+660 al km 251+713) dalle ore 23 di sabato 22 alle ore 1 di domenica 23 ottobre. Nei medesimi orari verranno chiusi gli svincoli di entrata in direzione Venezia dei caselli di Brescia Est e Desenzano. Nella fascia di orario sopra indicata, i viaggiatori provenienti da Milano e diretti a Venezia dovranno uscire al casello di Brescia Est e attraverso la SS11 riprendere l’A4 al casello di Peschiera;

Provincia di Verona

La Provincia di Verona ha invece comunicato l'istituzione, dal 18 ottobre al 30 novembre, del senso unico alternato di circolazione e del limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un breve tratto della Sp 20a "di Bonferraro", nel Comune di Sorgà. La limitazione, prevista nella fascia oraria tra le 7 e le 20, è necessaria per consentire i lavori di realizzazione di una linea elettrica.

È stata inoltre sospesa la circolazione, fino al 28 ottobre, lungo un tratto urbano della strada provinciale 13 "dei Tredici Comuni", nel territorio di Velo Veronese. La limitazione, prevista dal lunedì al venerdì, è necessaria per consentire il consolidamento di un muro portante di un edificio privato in via Roma, posto sul versante di monte della provinciale, anche a tutela degli utenti della stessa strada. Nei giorni festivi e prefestivi il transito sarà regolato con senso unico alternato e limite di velocità a 30 chilometri orari.

Isola della Scala

La Giunta del Comune di Isola della Scala ha approvato il progetto esecutivo per una nuova rotonda a Tarmassia, all’incrocio tra la provinciale proveniente dal capoluogo e via San Zeno.

I lavori, per un impegno di spesa pari a 385 mila euro, prevedono la realizzazione di una rotatoria del diametro di 40 metri e di tre isole spartitraffico nelle strade di accesso alla stessa. Per migliorare la visibilità verrà riqualificata e potenziata l’illuminazione pubblica dell’area con impianti a led.

L’opera occupa esclusivamente suolo comunale e dunque non richiede alcun esproprio. Il capitello, presente nel giardino a nord-ovest, verrà arretrato di qualche metro.

Nel dimensionare la rotonda si è tenuto conto sia del passaggio dei mezzi pesanti che degli autobus del trasporto pubblico. L’intervento prevede, inoltre, la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e il rifacimento della segnaletica, sia orizzontale che verticale, nonché il mantenimento di un vicino accesso, riservato ai soli frontisti, a una proprietà privata.

Entro fine anno è prevista la pubblicazione del bando di gara mentre i lavori potrebbero iniziare la prossima primavera.

«In tempi brevi siamo riusciti a programmare e progettare uno degli interventi del nostro programma, fondamentale per la frazione di Tarmassia - ha detto il sindaco Mirandola -. Ne seguiranno altri già nei prossimi mesi in diverse aree del territorio isolano. Ringrazio i colleghi amministratori e gli uffici per la qualità e la celerità con cui hanno seguito la procedura».

L'assessore ai Lavori pubblici Elena Polettini ha aggiunto: «La rotatoria potrà migliorare la sicurezza per tre aspetti. Il primo: eliminerà un incrocio regolato da stop e precedenze all’ingresso del centro della frazione provenendo da Isola. Il secondo aspetto riguarda la tutela dei pedoni, che avranno passaggi dedicati, segnalati e ben illuminati. Il terzo è un effetto collaterale connesso all’opera: la rotonda potrà rallentare chi accede al centro di Tarmassia a velocità sostenute».