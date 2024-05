Autostrada A4, al via una serie di lavori nel weekend e la prossima settimana

Un serie di lavori interessano l'autostrada A4 nel weekend ed anche la prossima settimana.

I cantieri di realizzazione del varco al Km 278+450, avranno luogo in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, dove si viaggerà su due corsie, di cui una a larghezza ridotta, nelle notti di venerdì 17 e sabato 18 maggio, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale interesseranno il tratto dal Km 278+900 al Km 275+600 in carreggiata ovest (direzione Milano), sempre tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, dove si viaggerà su due corsie, di cui una a larghezza ridotta, anche nelle notti di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 maggio, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

L'attività di rifacimento della segnaletica orizzontale avrà luogo invece in carreggiata est (direzione Venezia) dal Km 289+600 al Km 290+400 tra i caselli di Verona Sud e Verona Est. Qui si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22 di martedì 21 alle ore 5 di mercoledì 22 maggio.

Contemporaneamente ai lavori di cui sopra, verrà chiuso lo svincolo di uscita al casello di Verona per i viaggiatori provenienti da Milano, dalle ore 22 di martedì 21 alle ore 1 di mercoledì 22 maggio.

Provincia di Verona

La Provincia di Verona ha comunicato che verrà sospesa la circolazione in orario notturno, dal 20 al 24 maggio, lungo un tratto extraurbano della strada provinciale 26 “Morenica”, nel territorio di Sommacampagna.

La limitazione, prevista nella fascia oraria tra le 20 e le 6 del mattino, è necessaria per consentire l’esecuzione di alcuni lavori per la tratta Alta Velocità - Alta Capacità Milano-Verona.