Lavori pronti a partire in A4: un tratto con due corsie aperte e uno chiuso nel weekend

Altri interventi partiranno nei prossimi giorni lungo l'autostrada A4, i quali potrebbero provocare alcuni disagi ai viaggiatori.

Tra Verona e Vicenza

Lavori di rifacimento della pavimentazione si svolgeranno tra i caselli di Montebello e Soave (dal km 310+500 al 308+000), in carreggiata Ovest (direzione Milano). Si marcerà dunque su due corsie di marcia, di cui una a larghezza ridotta, dalle ore 21 di venerdì 1 alle ore 24 di domenica 3 aprile.

Lo stesso provvedimento verrà preso, per i medesimi lavori, anche nelle notto di martedì 29 e mercoledì 30 marzo (dalle ore 21 alle ore del giorno successivo).

Brescia

I lavori del Consorzio Cepav Due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, vedono programmate la demolizione del cavalcavia n. 231 al Km. 237+350 e il varo di quello nuovo n. 232 al Km. 238+200. Motivo per cui tra i caselli Brescia Est e Desenzano (dal km 244+350 al Km 228+660), il tratto autostradale verrà chiuso dalle ore 22 di sabato e fino alle ore 6 di domenica 3 aprile.

I merito a questo, per cercare di evitare il maggior numero di disagi, vengono suggeriti itinerari alternativi:

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Brescia Est e una volta convogliati nella SR11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Desenzano.

Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Desenzano e attraverso la SR11 potranno rientrare in A4 al casello di Brescia Est.

Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Brescia Est e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Desenzano.