Lavori al via venerdì sera lungo la A4, da Peschiera del Garda a Soave

Una serie di lavori prendono il via nella serata di venerdì lungo l'autostrada A4, interessando il territorio veronese.

L'intervento di riqualificazione varco che avrà luogo tra i caselli di Soave e Montebello (al Km 312+970), costringerà i viaggiatori ad utilizzare solo due corsie di marcia in entrambe le direzioni, di cui una a larghezza ridotta, dalle ore 20 del 18 alle ore 16 di domenica 20 marzo.

Lungo la carreggiata Ovest tra Soave e Verona Est (dal km 302+900 al Km 301+500), scatterà un intervento di rifacimento della pavimentazione che lascerà a disposizone degli utenti due corsie regolari, ma non si potrà in autostrada in direzione Milano dal casello di Soave. Questo dalle ore 23 di venerdì 18, fino alle ore 13 di domenica 20 marzo.

Altri interventi avranno luogo nell'ambito delle lavorazioni avviate dal Consorzio Cepav Due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia.

Per consentire lo spostamento di pali dell'illuminazione, verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Venezia del casello di Peschiera, dalle ore 13 del 18 fino alle ore 5 di sabato 19 marzo.

Alcune lavorazioni di esecuzione flesso porteranno all'occuopazione della corsia di emergenza, più altre due di marcia. Così in direzione Milano tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera (dal km. 264+600 al Km. 265+750), si potrà viaggiare solo su una corsia di marcia dalle 21 di venerdì alle 6 di sabato.