Settimana di lavoro notturni lungo l'autostrada A4: i tratti interessati

Settimana di lavori lungo l'Autostrada A4, quella che prende il via il 13 maggio.

Per attività di manutenzione dell'aiuola dello spartitraffico centrale, in carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Verona Est e Soave, si viaggerà su due corsie, di cui una a larghezza ridotta, nelle notti da lunedì 13 a giovedì 16 maggio, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Cantieri di riqualificazione delle barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale interesseranno il tratto dal Km 278+900 al Km 275+800, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna. Anche qui si viaggerà su due corsie, di cui una a larghezza ridotta, nelle notti di da lunedì 13 a venerdì 17 maggio, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

La Provincia di Verona ha comunicato invece che dalle 18 di venerdì 10 maggio è consentito il transito a frontisti, diretti ai frontisti, mezzi delle forze dell’ordine e di emergenza, lungo il tratto della Sp 36 "della Collina”, nel comune di Badia Calavena, chiuso in seguito al cedimento parziale del versante di valle. La riapertura potrà essere sospesa temporaneamente durante alcune fasi del cantiere.

Permane il divieto di circolazione per gli altri utenti della strada, necessario al completamento degli interventi di ripristino della provinciale.