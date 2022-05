Autostrada A4, lavori in arrivo anche nelle notti della prossima settimana

Dopo quelli fissati per questo fine settimana, nuovi lavori prenderanno il via in A4 a partire da lunedì, coinvolgendo anche il territorio veronese.

Un intervento di rifacimento della pavimentazione avrà luogo in carreggiata est (direzione Venezia), tra i caselli autostradali di Sommacampagna e Verona Sud (dal km 275+780 al 280+260), dove si viaggerà su due corsie di marcia nelle notti di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 maggio, tra le ore 21 e le ore 6 del giorno successivo.

La riparazione dei giunti del ponte sul torrente Chiampo interesserà invece la carreggiata ovest (direzione Milano), nel tratto compreso tra i caselli di Montebello e Soave (dal km 309+600 al Km 308+900). Lì ci sarà una sola corsia di marcia a disposizione degli utenti nelle notti di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 maggio, sempre tra le ore 21 e le ore 6 del giorno successivo.