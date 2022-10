Autostrada A4: una sola corsia aperta di notte tra Sommacampagna e Verona Sud

Ancora interventi lungo l'autostrada A4.

Per lavori di rinforzo strutturale dell’elevazione delle pile e risanamento delle spalle e degli impalcati, in corrispondenza dell’intersezione tra A4 e A22, a cura dell’Autobrennero S.p.A., in carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna (dal km 276+200 al Km 275+400), si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti dal 17 al 21 e dal 27 al 28 ottobre dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.