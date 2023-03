Nuovi lavori in arrivo in A4: tratto chiuso per una notte nel Vicentino

Nuovi interventi in arrivo lungo l'autostrada A4.

I lavori urgenti di ripavimentazione e prolungamento del flesso nel cantiere della costruzione della corsia di emergenza al km 292+200 in carreggiata est (direzione Venezia), costringeranno gli utenti a viaggiare su una sola corsia di marcia tra i caselli di Verona Est e Soave (dal Km 292+200 al Km 293+100), nella notte di giovedì 2 marzo dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

Per cantieri utili alla ripavimentazione, sempre in carreggiata est (direzione Venezia), anche tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (dal km.273+000 al Km. 275+600) ci sarà una sola corsia disponibile per i viaggiatori. Questo dalle ore 22 di venerdì 3 marzo fino alle ore 7 del giorno successivo e dalle ore 13 di sabato 4 marzo fino alle ore 12 di domenica 5.

A4 chiusa nel Vicentino

Per le lavorazioni propedeutiche al collegamento con la Superstrada pedemontana Veneta, è stata programmata la chiusura della carreggiata ovest (direzione Milano) nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Montecchio e Montebello (dal Km 321+000 al Km 311+800) nella notte di sabato 4 marzo, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

I viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Montecchio e attraverso la SR11 potranno rientrare in A4 al casello di Montebello. Nei medesimi orari sarà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Montecchio.