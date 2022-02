A4 chiusa una notte tra Peschiera e Sirmione per la demolizione di un cavalcavia

Procedono i lavori avviati dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, che vedono in programma nei prossimi giorni la demolizione del cavalcavia autostradale n° 248 al Km 253+825 dell'A4.

Per questo motivo si rende necessario la chiusura del tratto autostradale compreso tra i caselli di Sirmione e Peschiera (dal km 251+713 al km 259+2763), a partire dalle ore 21 di sabato 19 e fino alle ore 6 di domenica 20 febbraio. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Sirmione e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Peschiera.

Chiusura di cui sono stati informati gli enti preposto e pianificata per ridurre al minimo l'impatto sulla viabilità. A tal proposito vengono suggeriti gli itinerari alternativi, per chi in quella fascia oraria si troverà a percorrere l'autostrada: