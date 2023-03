Autostrada A4 chiusa per una notte per lavori nel fine settimana

Altro weekend di lavori lungo l'autostrada A4.

Per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, da parte del consorzio Cepav Due, sono state programmate lavorazioni di varo del nuovo cavalcavia n. 250. Per questo motivo dalle ore 22 di sabato 11 fino alle ore 6 di domenica 12 marzo, verrà chiusa la carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Peschiera e Desenzano (dal Km 259+276 al Km 244+350) e contemporaneamente verrà chiusa la carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Sirmione e Peschiera (dal Km 251+713 al Km 259+276).

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Sirmione e una volta convogliati nella SR11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Peschiera. Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Peschiera e attraverso la SR11 potranno rientrare in A4 al casello di Desenzano. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Sirmione e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Peschiera.

A causa dei cantieri di ripavimentazione in carreggiata est, tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (dal km.274+000 al Km. 277+500) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia dalle ore 22 di venerdì 10 alle ore 7 di sabato 11 marzo e dalle ore 13 dello stesso sabato alle ore 12 di domenica 12 marzo.