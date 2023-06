Autonomia, iter «procede come da programma». Cgil pronta al referendum per fermarla

Mentre a Roma l'iter per l'attuazione dell'autonomia differenziata procede senza intoppi, a Verona la Cgil propone di bloccarla anche attraverso un referendum. Ieri, 6 giugno, è stata un'altra giornata significativa per l'autonomia regionale in Italia. La riforma ha cominciato il suo percorso parlamentare e dovrà passare il vaglio di commissioni, Camera e Senato. Ma per la Cgil «l'autonomia differenziata è un progetto da fermare». Tanto che il sindacato ha intitolato proprio così l'assemblea che si è tenuta ieri pomeriggio all'Auditorium Verdi del centro congressi di Veronafiere.

Ad organizzare l'evento di ieri sono state le Cgil regionali di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Sono state infatti queste tre le Regioni che hanno richiesto maggiore autonomia dallo Stato. E due, Veneto e Lombardia, l'hanno chiesta tramite un referendum locale. Referendum di cui ha parlato ieri anche dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini, il quale non ha escluso proprio l'arma referendaria pur di bloccare la riforma.

Durante l'evento di ieri a Veronafiere, delegati, pensionati e studenti si sono confrontati sul disegno di legge avanzato dal ministro Roberto Calderoli. I lavori sono stati introdotti dal segretario confederale Christian Ferrari, il quale ha poi ceduto la parola al giuslavorista Mario Ricciardi ed ai vari rappresentanti delle categorie presenti all'assemblea. Sono poi intervenuti alcuni amministratori locali ed i segretari regionali di Cgil Tiziana Basso (Veneto), Alessandro Pagano (Lombardia) e Massimo Bussandri (Emilia-Romagna). E infine a Landini sono state affidate le conclusioni.

Per Tiziana Basso, l'autonomia differenziata «indebolisce la struttura produttiva del Paese, anche del Nord, oltre alle condizioni di chi ha bisogno di lavorare per vivere. E non è separando il destino delle nostre regioni dal resto dell'Italia che riusciremo a preparare tempi migliori, serve semmai una strategia industriale unitaria e politiche comuni europee per superare le difficoltà di questo momento». Pagano ha inoltre aggiunto che con l'autonomia aumenteranno «diseguaglianze e ingiustizia sociale» e sarà disgregata «l'universalità dei diritti a salute, istruzione, occupazione, reddito, mobilità e casa».

La Cgil teme dunque che l'autonomia differenziata mini la coesione del Paese e quindi il disegno di legge del ministro Calderoli «deve essere tolto dal tavolo», ha dichiarato Landini, che sul tema chiude ad ogni possibile trattativa. «Non siamo disponibili ad accettare la messa in discussione della Costituzione e siamo pronti a mettere in campo anche lo strumento referendario», ha dichiarato il segretario nazionale della Cgil.

Landini ha spiegato che l'autonomia «non serve all'unità di un Paese già abbastanza diviso» ed è convinto che la maggioranza degli italiani non sia d'accordo con questa riforma. E per questo non è stata esclusa la via del referendum abrogativo nel caso in cui l'autonomia differenziata venisse approvata dal Parlamento.

Parlamento dove la Lega, invece, non vede l'ora di approvare l'autonomia. E il coordinatore della Lega in Veneto Alberto Stefani ha replicato a Landini dicendo al segretario della Cgil di occuparsi «di lavoro vero e di vertenze sindacali perché l'autonomia si farà e sarà un bene per tutta Italia, nonché l’attuazione di un sacrosanto principio costituzionale».

Mentre dal Governo si preferisce non commentare l'iniziativa della Cgil, mettendo però in evidenza che sull'autonomia «tutto procede come da programma», come dichiarato sempre ieri dal ministro Calderoli. «Si è ufficialmente concluso il ciclo di oltre 60 audizioni sul disegno di legge di attuazione dell’autonomia - ha poi aggiunto il ministro - Abbiamo ascoltato ogni sorta di posizione e raccolto elementi più che sufficienti. È stato scelto il disegno di legge del Governo come testo base per l'esame del Parlamento, che continua ad essere pienamente coinvolto in questo percorso. La scadenza per la presentazione degli emendamenti è fissata al 22 giugno, con l’inizio della discussione generale a partire da mercoledì prossimo. L'autonomia è una sfida di responsabilità e trasparenza nell’interesse dei cittadini, per garantire un’Italia efficiente e senza più sperequazioni».

E sul passo avanti fatto ieri a Roma dalla riforma è arrivato puntuale il commento del presidente della Regione Veneto Luca Zaia: «Ringrazio tutti coloro che si sono dedicati e hanno partecipato alle audizioni, portando sia le loro ragioni sia le loro visioni. Ritengo che sia stata un’occasione per far crescere, ulteriormente, il dibattito e la cultura attorno al tema dell’autonomia differenziata, o federalismo, come preferisco chiamare la riforma. Questo dà la dimensione di quello che significa mantenere la parola data ai cittadini. Ricordo che in Veneto, 2 milioni 273mila cittadini il 22 ottobre del 2017 sono andati a votare e hanno espresso un voto favorevole al referendum sull’autonomia. Ma questa riforma ora sta diventando, finalmente, patrimonio dell'intero Paese».