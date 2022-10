Accordo tra Regione Veneto e Gse, Zaia: «Puntiamo all'autonomia energetica»

La produzione di energia, in particolare quella da fonti rinnovabili, è al centro dell'attenzione politica della Regione Veneto. E martedì scorso, 25 ottobre, su questo tema, l'ente regionale ha compiuto due passi avanti. Il primo è stato fatto dal consiglio regionale che ha approvato la legge sulle disposizioni riguardanti le concessioni delle centrali idroelettriche, impianti che passeranno a costo zero sotto il controllo della Regione al termine delle attuali concessioni. Il secondo è stato fatto dal presidente Luca Zaia che ha sottoscritto un protocollo d'intesa per promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia insieme all'efficienza energetica ed ai processi rigenerativi del territorio. L'accordo è stato sottoscritto, a palazzo Balbi, dalla Regione Veneto e da Gse (Gestore dei servizi energetici). E Zaia, affiancato dall'assessore regionale Roberto Marcato, l'ha firmato insieme all'amministratore unico di Gse Andrea Ripa di Meana.

Il protocollo triennale tra la Regione e la società del Ministero dell'economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile è finalizzato alla collaborazione nel settore energetico, con particolare riferimento alla pianificazione di settore, in un’ottica di transizione, sicurezza e autonomia energetica.

In particolare lo scopo è quello di favorire l’attuazione delle politiche energetiche territoriali, potenziare le iniziative sostenibili degli enti locali e diffondere tra gli operatori di settore le informazioni sulla disciplina degli incentivi pubblici e delle misure del Pnrr applicabili ai progetti ambientali

«Il Veneto è all'avanguardia nell'adozione di misure innovative per il contrasto ai cambiamenti climatici e intende proseguire, insieme al Gse, nell’opera di accelerazione del processo di transizione ecologica a vantaggio dell’ambiente e dell’economia della Regione - ha commentato Zaia - Con la sottoscrizione del protocollo, si compie un ulteriore passo verso il potenziamento della capacità attuativa degli enti locali e di abilitazione degli strumenti necessari a definire i progetti d’investimento, sfruttando tutte le leve finanziarie disponibili. Questo accordo rappresenta un passo fondamentale verso l’autonomia energetica: vogliamo rendere il Veneto sempre più indipendente da fonti energetiche esterne. Questo è un momento importante perché stiamo lavorando al nuovo piano energetico, alla cui definizione il Gse fornirà un contributo fondamentale».

«Gse - ha dichiarato l'amministratore unico Andrea Ripa di Meana - quale promotore della transizione energetica e ambientale del Paese, è lieto di essere a fianco della Regione Veneto, supportando le amministrazioni locali e gli operatori di mercato nella valutazione del potenziale installativo delle diverse categorie di aree idonee, nella promozione di comunità energiche e autoconsumo diffuso, nonché dell’efficienza energetica, anche al fine di contenere i costi energetici e contrastare il caro bollette. A integrazione dell’attività operativa, Gse si impegnerà a sostenere gli enti locali e le imprese del territorio, con programmi di formazione dedicata».