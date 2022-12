Automobile Club Verona: una storia lunga un secolo racchiusa nel nuovo logo. Il presidente: «Ci aspetta un 2023 radioso»

La tradizionale serata per gli auguri natalizi dell’Automobile Club Verona è diventata quest’anno un momento storico molto importante per l’ente degli automobilisti veronesi che ha idealmente inaugurato l’inizio delle celebrazioni per il centenario dalla fondazione 1923-2023 con la presentazione del logo ufficiale dedicato all’anniversario. La serata si è tenuta giovedì 1 dicembre all’Hotel Due Torri di Verona. Oltre al Presidente Adriano Baso ed al Direttore Riccardo Cuomo erano presenti anche il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia e l’Assessore alla Mobilità del Comune di Verona Tommaso Ferrari.

La presentazione del logo sancisce l’inizio di un 2023 che sarà ricchissimo di iniziative legate a questo storico traguardo. Cento anni in cui l’Automobile Club Verona ha continuato a lavorare a fianco degli automobilisti veronesi facendosi testimone di esigenze e necessità, promuovendo la parte sportiva e adeguandosi di anno in anno allo scorrere del tempo e agli importanti mutamenti che hanno coinvolto la mobilità. Il logo, che accompagnerà ogni iniziativa dell’ente da qui a dicembre 2023, riunisce l’essenza di questo lungo percorso. Il colore oro sottolinea il prestigio di questo anniversario, mentre il numero 100 si ricollega al simbolo dell’infinito ma allo stesso tempo agli pneumatici che per tutti questi cento anni hanno percorso la strada del progresso tecnico e dei cambiamenti. Il numero 100 è poi legato all’acronimo ACVR (Automobile Club Verona) dalla silhouette di una vettura che, volutamente, richiama linee classiche e futuristiche per simboleggiare un ponte temporale che fa da tramite dal 1923 al 2023.

Nel corso della serata un commosso presidente Baso ha anche presentato il calendario degli eventi 2023, con particolare riferimento a quelli che saranno collegati alle celebrazioni del Centenario. Una straordinaria serata all’Arena di Verona, in occasione della prima del festival lirico sarà uno dei momenti di maggiore pathos, così come la finale cena di gala del prossimo 19 novembre 2023 ribattezzata "La notte del Centenario" in occasione del giorno esatto in cui si spegneranno le cento candeline.

Adriano Baso, presidente Automobile Club Verona, ha esordito così: «Sono emozionato ed orgoglioso di annunciare che quest’anno abbiamo superato i 20mila soci. Un traguardo storico per l’Automobile Club Verona che si sposa alla perfezione con l’inizio delle celebrazioni del Centenario. Un grazie alle istituzioni che sono intervenute oggi, ci aspetta un 2023 radioso costellato di momenti imperdibili». Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, ha commentato: «Congratulazioni all’Automobile Club Verona per questo storico traguardo. Vengo sempre volentieri a Verona, città bellissima, ed oggi festeggiamo l’inizio di un anniversario davvero notevole. Ricordo quando da ragazzino lavoravo come meccanico in un’officina, ho imparato molto su quel mondo dei motori che oggi ha fatto enormi evoluzioni, ma Enti come l’Automobile Club sono sempre in prima linea per tutelare il mondo della mobilità».

Presente per l'occasione anche l'assessore alla Mobilità del Comune di Verona Tommaso Ferrari: «Porto i saluti del Sindaco Damiano Tommasi che non è potuto essere presente oggi. Dobbiamo lavorare tutti insieme per aumentare la sicurezza sulle strade. L’Automobile Club Verona è sempre stata molto attenta a questo aspetto e sono certo che lo sarà anche nel prossimo futuro». Riccardo Cuomo, direttore Automobile Club Verona, ha dichiarato: «Iniziamo oggi un percorso che ci porterà fino a dicembre 2023, un percorso fatto di eventi e celebrazioni. Dalle auto d’epoca della Coppa Giulietta&Romeo, Perle Scaligere e della 1000 Miglia, fino alla straordinaria serata in Arena per la Prima del Festival Areniano, passando poi dal raduno Ferrari La Rossa incontra il Rosso, dal Rally Due Valli, da ACI Neve, Giovani in Strada, Caprino-Spiazzi e l'imperdibile cena di gala finale. Sarà un anno straordinario che inizia questa sera nel migliore dei modi».