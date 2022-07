Una giovane veronese neopatentata è stata premiata dall’Automobile Club d’Italia con un’auto nuova

L'Automobile Club Verona, insieme all’Autoscuola Albertini Bussolengo e all'Automobile Club d'Italia, hanno organizzato nella mattinata di ieri, mercoledì 27 luglio, una cerimonia di premiazione come avvenne l’anno scorso. Per ironia della sorte, dopo Elisa Viola che portò a casa una Fiat Panda nel 2021, questa volta è toccato ad Elisa Pietroforte, ventenne di Bussolengo, aggiudicarsi l’ambito premio: una Fiat 500 Hybrid.

«Sono molto emozionata, - ha commentato Elisa - presso l’autoscuola Ready2Go ho trovato personale qualificato e un ottimo metodo che mi ha consentito di conseguire la patente con agilità e sempre seguita in ogni momento del processo di apprendimento, sia teorico che pratico». Alla cerimonia erano presenti Eddy Campanella responsabile operativo dell'Automobile Club Verona, Alessandra Albertini titolare dell’autoscuola, Alberto Alberti istruttore dell'autoscuola e Giovanni Amantia vicesindaco di Bussolengo.

Elisa con la sua nuova Fiat 500 Hybrid

Gli allievi Ready2Go hanno a disposizione programmi di formazione graficamente evoluti e quiz elettronici utilizzabili su diversi supporti tecnologici per un’istruzione interattiva e all’avanguardia. Proprio recentemente è stato inoltre introdotto un nuovo simulatore di guida che ha rivoluzionato e migliorato il già efficace metodo della simulazione, uno dei tratti distintivi della didattica ACI Ready2Go.

«È stato davvero un bel momento - ha commentato Eddy Campanella - il network ACI Ready2Go, cui appartiene l’Autoscuola Albertini, è uno dei fiori all'occhiello dell’Automobile Club d’Italia. Siamo davvero onorati che sia stata scelta anche quest’anno una neopatentata veronese, ancora una volta proveniente dall’Autoscuola Albertini che da anni è al fianco dell’Automobile Club Verona. Continuiamo con grande motivazione a diffondere i nostri messaggi di sensibilizzazione alla sicurezza ed all'educazione stradale perché sappiamo che grazie allo sforzo condiviso di molti possiamo fare la differenza».

«Sono davvero emozionata per questo momento - ha concluso Alessandra Albertini, titolare dell’Autoscuola - perché questo riconoscimento d’eccellenza è ovviamente una grande soddisfazione per tutti noi e per i dipendenti. Un pensiero particolare a mio padre che sono sicuro è al nostro fianco anche in questo momento».