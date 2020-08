Cinghiali abbattuti, autoconsumo consentito a controllori e cacciatori

Le carcasse dei cinghiali abbattuti nel territorio regionale del Veneto possono essere destinate all'autoconsumo: anche i controllori, cioè gli operatori autorizzati al prelievo del cinghiale nell'ambito del piano regionale di controllo, sono autorizzati al pari dei cacciatori a gestire in proprio la carcassa, senza obbligo di conferirla ai macelli autorizzati e di affrontare i relativi oneri per l'ispezione veterinaria.

A chiarire la parificazione di trattamento tra prede dei cacciatori e capi abbattuti nelle azioni di controllo è la Regione Veneto, interpellata dalle associazioni di categoria e dall'Ulss 2 Marca Trevigiana. Un chiarimento che anticipa le nuove linee guida in materia di selvaggina selvatica presentate dal Ministero della salute lo scorso anno. La Regione, quindi, informa Ulss, polizie provinciali e le associazioni venatorie che «il cacciatore che abbia abbattuto un cinghiale nell'ambito del piano di gestione e controllo può utilizzarne la carcassa per l'autoconsumo, senza transitare per un macello autorizzato».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento non sussistono motivi sanitari o di sicurezza alimentare per giustificare una diversa modalità di gestione delle carcasse dei capi cacciati, dato che sia i cacciatori sia i controllori svolgono la medesima attiva di caccia.

La sicurezza alimentare è comunque obiettivo prioritario e resta garantita. Le nuove disposizioni chiariscono che l'autoconsumo, indipendentemente dalle modalità di abbattimento, è possibile nella misura di un capo per ogni cacciatore o operatore e verrà sospeso qualora si verifichino situazioni di emergenza epidemica. Inoltre, le Ulss saranno coinvolte nella formazione dei cacciatori e dei controllori nelle competenze relative a igiene delle carni e malattie degli animali, e si richiede il rispetto da parte di tutti gli operatori degli obblighi in materia di identificazione e tracciabilità delle carni, l'impegno a prevenire ogni forma di zoonosi, l'obbligo dell'analisi delle carni per la ricerca del parassita della trichinella, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei sottoprodotti.